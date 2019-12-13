ارتفاع التبرعات العقارية 2.29% في النصف الاول من العام

أنسامد - 13 ديسمبر/ كانون الأول - لا يزال الإيطاليون يفضلون التبرع كوسيلة لتوزيع الثروة على الأسرة، ففي النصف الأول من عام 2019، ارتفعت التبرعات العقارية بنسبة 2.29% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.



وكشف تقرير البيانات الإحصائية الصادر عن المجلس الوطني للكتاب العدل أن الجزء الاكبر من التبرعات العقارية كان في المنازل في جنوب إيطاليا.



وتركزت أكثر من 35% من جميع التبرعات العقارية في الأشهر الستة الأولى من العام في جنوب البلاد، الا أن منطقتي وادي أوستا وترينتينو ألتو أديجي من بين أعلى المعدلات في البلاد من حيث نسبة التبرعات مقارنة بعدد السكان.



