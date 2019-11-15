روما: 44% يسعون لاستبدال مساكنهم

أنسامد - 15 نوفمبر/ تشرين الثاني - كشف مسح أجرته بوابة Immobiliare.it العقارية الايطالية أن 44% من الاشخاص الذين يسعون للحصول على منزل في روما يبحثون عن استبدال مساكنهم.



وفقا للتقرير، اضطربت سوق العقارات في روما في السنوات العشر الماضية ليس فقط بسبب تقلبات الأسعار بسبب الأزمة الاقتصادية، ولكن أيضا بسبب التغير في العادات والنوايا والاهتمامات من جانب المواطنين الذين يبحثون عن منزل.



وكشف التقرير أن 29% ممن يسعون لاستبدال منازلهم يركزون حصريا على سوق الإنشاءات الجديدة، الذي يقدم حلولًا إسكانية أكثر انسجاما مع الاحتياجات المتجددة للمجتمع.



من ناحية أخرى، بالنظر إلى أولئك الذين يبحثون عن منزلهم الأول للشراء، يبحث 77% منهم فقط عن العقارات المستعملة، والتي تعتبر فرصا للادخار في روما، إحدى المدن ذات أعلى سعر للمتر المربع في إيطاليا.



