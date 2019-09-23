صالون البناء في تورينو من 14 الي 17 نوفمبر

انسامد - 23 سبتمبر - ايلول - يقام معرض البناء الوطني رستريكتورا الذي سيعود الي تورينو في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر 2019.



ستدور النقاشات حول اعادة التطوير والانتعاش واساليب تجديد المباني ، مع التركيز بشكل خاص على القضايا البيئية الرئيسية التي سيتم تناولها في الأيام الأربعة التي يعقد المؤتمر و المعرض التجاري للبناء الاشهر في شمال غرب إيطاليا.



تم الاتفاق علي اعداد هذا الحدث سنويا بحيث يجمع قادة الصناعة مع خبراء الصناعة وعامة الناس.



ينصب اهتمام رستريكتورا 2019 على المسائل البيئية حيث نجح في جعل الاستدامة البيئية واحدة من المحاور الرئيسية ، مع وجود مساحة كاملة مخصصة لمواد البناء صديقة البيئة ومواد البناء البديلة ، وذلك بفضل وجود الشركات المتخصصة وستدور سلسلة من الاجتماعات حول كيفية تقليل الاثر البيئي علي عمليات إعادة هيكلة المنازل .



سيكون هناك عرض متميز للمنتجين والفنيين والحرفيين والمهنيين حول أحدث الابتكارات من حيث التصميم والمواد وطرق البناء والحلول التكنولوجية ، وكذلك أيضًا على تقنيات المعدات والتطبيقات التي تتطلع بشكل متزايد إلى المستقبل.



سيكون المعرض فرصة ثمينة للزوار ، لأولئك الذين هم على وشك شراء أو تجديد منزلهم ، لاكتشاف الابتكارات الرئيسية في السوق ، وأحدث المنتجات والابتكارات في هذا القطاع ، ولكن أيضا ليتم تحديثها ..



دون أن ننسى الابتكار في مجال بناء الحلول التي طورتها العديد من الشركات الناشئة التي ستقدم أحدث مشاريعها لموطن المستقبل.



يقام المعرض علي مساحة 20 الف متر مربع و يشارك فيه اكثر من 100 شركة وطنية و دولية و سيقام ايضا علي هامش المعرض ورش عمل و دورات تدريبية مهنية مقدمة من مراكز تدريب معترف بها دوليا.



