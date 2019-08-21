الحدائق و الشرفات علي الطريقة الايطالية

انسامد - 21 اغسطس - اب - تمثل الحديقة وجميع المساحات الخارجية للمنزل مكانًا للاسترخاء فقط إذا كانت منظمة تنظيماً جيدًا حيث يمكن الاستمتاع بها.



تحتاج تلك البيئات المضيافة المفتوحة إلى أثاث وإكسسوارات مدروسة وفقًا للاستخدامات المختلفة التي سيتم تصنيعها من حيث مناسبتها للمساحة واحتياجات أولئك الذين سيستخدمونها. وفقًا لأحدث الأبحاث المخصصة للمساحات الخارجية التي أجرتها مؤسسة هوزز ايطاليا ، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأثاث والتصميم الداخلي والتجديد الخارجي ، فإن تجديد الحدائق أو الشرفات له هدف نهائي يتفق الجميع عليه و هو خلق مساحة للاسترخاء تسمح بنسيان المهام اليومية من خلال الانغماس في بيئة طبيعية .



ويدعم ذلك 74٪ من الذين تمت مقابلتهم ، بينما قال 51٪ أنهم يقومون بأعمال تجديد من أجل الاستفادة من المساحات الخارجية لاستخدامها اثناء وجبات الغداء والعشاء..وكذلك خيارات الشراء: تتعلق بطبيعة الأثاثات الخارجية الرئيسية بالاسترخاء في 50٪ من الحالات وبملحقات لتناول الطعام في 44٪.



مع أكثر من 40 مليون زائر شهري فريد وأكثر من 2.4 مليون محترف في الصناعة المنزلية ، يشهد اتجاهات الإسكان الجديدة: عندما يتعلق الأمر بالمساحات الخارجية ، يتعين على معظم الإيطاليين التعامل مع التراس بدلاً من التعامل مع حديقة (35٪ يقولون أنهم يفضلون تجديد شرفة ، مقابل 29٪ يفضلون الحديقة). هناك شيء واحد مؤكد: إذا كان لديك مساحة خارجية صغيرة فأنت بحاجة إلى تحسينها باستخدام الأرفف والطاولات وخزائن الزاوية والمفاتيح الصغيرة التي تميل إلى الجدار و الاهتمام بالنباتات و الزهور.



لدي الايطاليين حب غير عادي للحدائق البرية التي تعيدنا إلى أقصى حد ممكن إلى فكرة الغابة - بشكل صغير وينمو الاهتمام بالنباتات والزهور... لا تخلق النباتات الخصوصية ولكنها تخلق واحة من الهدوء.



مع تفضيل اللون الأخضر الذي يتطلب صيانة سهلة ، سيكون من الأسهل الحصول علىه في الهواء الطلق. يدرك المجتمع أهمية النظر في البدائل المتوافقة مع البيئة في منازلهم نحو التصميم المستدام.. بالنسبة للمحترفين الذين يتابعون مشاريع البناء أو التجديد بشكل متزايد مواد يمكن إعادة تدويرها.



يعتبر خشب الخيزران والخوص والقابلة لإعادة التدوير خيارات مناسبة للأقسام والكسوة وحتى الأثاث.. الحجر الطبيعي والزجاج البيئي والشرفة هي مواد بيئية يمكن استخدامها لعمل سقوف مزدوجة.



إذا كانت الأذواق الإيطالية مفتوحة في الداخل لمجموعة متنوعة من الأنماط والاقتراحات ، في الخارج تستمر صور ريفية ولكن بسيطة وخطية ، حيث يتم اختيار المواد الطبيعية التي تعيد الشعور بالراحة والعودة إلى الجذور..بالاضافةالي استخدام الخشب وأكشاك القصب والشموع والأقمشة الخفيفة والطبيعية لتزيين الطاولات..صورة تقترب بشكل كبير من العريشة المريحة للمنازل الريفية ، الكلاسيكية الإيطالية التي لا تزال تحظي بالحب و يفضلها الايطاليون و السياح.

