إيطاليا: دليل لمساعدة كبار السن في إدارة أصولهم العقارية

أنسامد - 17 مايو /ايار - أطلق المجلس الوطني لكتاب العدل الايطالي بالتعاون مع جمعيات المستهلكين الرئيسية دليل وسائط متعددة حول أدوات الاصول المالية يشمل الأقساط مدى الحياة، قروض الرهن العقاري مدى الحياة، عقود الصيانة، التبرع بالمساعدات فضلا عن بيع الملكية العقارية مع الاحتفاظ بحق الانتفاع.



ويعد هذا الدليل أكثر سهولة وإبداعا ويضم رسومات ورسوم متحركة للتعريف بالمؤسسات القانونية الرئيسية، وهو مخصص لمن هم في سن الشيخوخة حيث يسمح لهم بالتخطيط لمستقبل هادئ مع امتلاك منازلهم الخاصة.



ووفقا لأحدث بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء (استات)، تعد إيطاليا ثاني بلد في العالم يعاني مواطنوه من الشيخوخة بعد اليابان، حيث يمثل من يتجاوز عمرهم 65 عاما 22.6% من إجمالي السكان الإيطاليين، في حين يشكل من تتجاوز أعمارهم 80 عاما 7% من السكان.



