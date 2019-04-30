نمو سوق العقارات الايطالي 6.6% العام الماضي

أنسامد 30 إبريل/نيسان - ارتفع سوق العقارات الايطالي في 2018 مسجلا زيادة في المبيعات بنسبة 6.6%، وتسارع نمو سوق العقارات في النصف الثاني من العام الماضي، الا أن الأسعار واصلت الانخفاض بشكل كبير لتتراجع بنسبة 2.5%.



جاء ذلك في تقرير للمرصد العقاري الايطالي Fiaip، والاتحاد الإيطالي لوكلاء العقارات المحترفين والوكالة الوطنية الإيطالية للتقنيات الجديدة والطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة "إنيا".



بالنسبة لعام 2019، يتوقع التقرير استقرارا في الأسعار وزيادة في المبيعات بنسبة 2%. وتأتي مدن ميلانو ونابولي وبولونيا وفلورنسا كأكثر المدن نشاطا في القطاع العقاري.



في عام 2018، عاد سوق العقارات إلى المستويات التي كان عليها في 2008 بعد مبيعات حققت نموا على مدار خمس سنوات، في حين عادت الأسعار إلى مستويات 1997-1998 من القرن الماضي. وفي هذا السياق، ارتفعت الصفقات العقارية التي أبرمها وسطاء عقاريون 20% في عام واحد.



