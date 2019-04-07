مؤتمر حول البنى التحتية المادية في روما في 16 أبريل

أنسامد 7 إبريل/نيسان - تمثل البنى التحتية المادية، والتي تشمل النقل والشبكات المصرفية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والانشاءات أحد أهم أدوات عملية النمو في أي بلد.



وتستضيف العاصمة الايطالية روما يوم الثلاثاء 16 أبريل مؤتمر "البنى التحتية المادية: ركيزة صلبة لعملية النمو".



وتقول الرابطة الوطنية لدراسة مشاكل الائتمان إن البنى التحتية المادية تعمل على مضاعقة الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير، كما أن لها تأثير واضح وكبير على التوظيف والقدرة التنافسية للشركات.



وأضافت أنه ينبغي على البنوك وشركات التأمين والشركات الاهتمام بالبنى التحتية.



