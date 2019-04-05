النقد الدولي: انخفاض أسعار المساكن يؤثر على الاستقرار المالي

أنسامد 5 إبريل/نيسان - قال صندوق النقد الدولي إن الانخفاض القوي في أسعار المساكن يمكن أن يكون له آثار سلبية على أداء الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، كما كان خلال أزمة عام 2008.



ووفقا لتقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن البنك الدولي، فقد أدى الارتفاع السريع في أسعار المساكن في العديد من البلدان في السنوات الأخيرة إلى زيادة المخاوف بشأن احتمال حدوث انخفاض جديد.



وأوضح أنه يتعين على السلطات التأكد من أن البنوك لديها احتياطي قوي وأن تتجنب الأسر قروضا عقارية عالية لتجنب تداعيات اقتصادية وخيمة من احتمال حدوث انكماش في أسعار العقارات.



