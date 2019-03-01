إيطاليا: اتفاقية لتعزيز كفاءة الطاقة في الاصول العقارية

ايطاليا في الاول من مارس - وقعت مؤسسة Cdp المصرفية الايطالية اتفاقية مع شركة Snam العاملة في مجال نقل وتوزيع الغاز الطبيعي لتعزيز مبادرات كفاءة الطاقة والاستدامة، لا سيما في الأصول العقارية للإدارة العامة.



تم توقيع الاتفاقية في روما بين Fabrizio Palermo مدير عام Cdp، وMarco Alverà مدير عام شركة Snam.



ووفقا للاتفاقية، سوف توفر Snam المهارات الصناعية والفنية والتجارية ، في حين أن Cdp ستوفر الموارد الاقتصادية والمالية.



وقال Fabrizio Palermo "نحن نعد مبادرات جديدة لكفاءة الطاقة في الإدارة العامة لتوجيه نشاطنا لصالح تحقيق أهداف التنمية المستدامة في خطة العمل الجديدة".



ومن جانبه، قال Marco Alverà "مع هذه الاتفاقية، نود أن نسهم في الحد من استهلاك الطاقة والتكاليف فضلا عن الحد من انبعاثات العقارات الإيطالية، ولا سيما في الإدارة العامة".



