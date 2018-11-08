قلب اوروبا منازل فاخرة في 6 جزر قبالة سواحل دبي

انسامد - 8 نوفمبر - تشرين الثاني - أعلنت شركة تطوير الجزر بنائها قلب أوروبا هي مجموعة من المنازل الفخمة في ست جزر قبالة سواحل دبي، ستكون جاهزة عندما تستضيف المدينة معرض اكسبو العالمي في عام 2020، ولكن لا يزال هناك قلق بشأن الإفراط في العرض وانخفاض الأسعار في سوق العقارات المحلية.



يشبه المشروع وجهات أوروبية مثل ألمانيا والبندقية والسويد وسويسرا وسان بطرسبرغ، وهو جزء من العالم، عبارة عن 300 جزيرة من صنع الإنسان على شكل خريطة للعالم.



وقد حظي هذا المشروع العالمي الذي كلف 20 مليون دولار إلى 50 مليون دولار لكل جزيرة باهتمام عالمي عندما تم الانتهاء منه في عام 2008، في ذروة طفرة العقارات في دبي. الآن ، ولكنه يعد الآن رمز للإفراط بينما تصارع الإمارة بسوق بطيء.



وتقوم المجموعة بتحويل جزر قلب أوروبا إلى وجهة لقضاء العطلات ذات طابع أوروبي. تعد الشوارع التي تسيطر عليها المناخ أمطار وساحة ثلجية على بعد أربعة كيلومترات من ساحل المدينة الصحراوية.



وتهدف إلى استكمال المشروع بحلول الوقت الذي تستضيف فيه دبي معرض إكسبو 2020، وهو معرض عالمي تأمل دبي أن يجتذب 25 مليون زائر.



وقال جوزيف كليندينست رئيس شركة كليندينست ذات الملكية الخاصة، إن المشروع باع 1000 وحدة من أصل 4000 وحدة ، مع أسعار الفلل والقصور من 16 إلى 100 مليون دولار لكل منها. تبلغ قيمة المشروع بأكمله 5 مليارات دولار.



لكن أسعار العقارات في الإمارة قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 10 و 15% على مدار العامين المقبلين.. يقول المحللون إن الفائض من العرض هو أحد الأسباب، حيث يهرع المطورون إلى إكمال المشاريع في الوقت المناسب للمعرض.



