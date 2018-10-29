تمويلات بنكية بقيمة 91 ملياراً لعقارات دبي في 10 أشهر

أنسامد - 29 أكتوبر /تشرين الأول - سجل سوق تمويل العقارات في دبي قفزة كبيرة في أدائه منذ بداية العام الجاري، بعد ضخ 91.3 مليار درهم في صفقات رهن عقاري متنوع في الإمارة بنمو 61% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 56 مليار درهم.



ووفقاً لصحيفة " البيان " الاماراتية، برزت الأراضي كلاعب رئيسي في زيادة زخم أداء سوق الرهن العقاري وأكثر العقارات وأوفرها حظاً في الحصول على تمويلات ضخمة من البنوك.



وأضافت الصحيفة أن الأراضي على اختلاف استخداماتها وخاصة الأراضي التجارية حصدت حصة الأسد بإجمالي رهون بلغت 79.5 مليار درهم، تلتها عقارات الشقق السكنية والتجارية بـ 8.5 مليارات درهم فيما بلغت القيمة الإجمالية لصفقات رهن الفلل السكنية أكثر من 3.3 مليارات درهم.



وأوضح خبراء بالسوق العقاري أن البنوك والمصارف بعد تخليها عن تشددها في الإقراض تتحرك منذ عامين في اتجاه زيادة التمويل العقاري، مدفوعة بثلاثة محركات الأول النمو الاقتصادي واستقرار سوق العقارات وسعيها لزيادة عائداتها وهي على أبواب نهاية السنة المالية.



