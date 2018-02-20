كبار الأثرياء بمثابة القوة الدافعة وراء العقارات الفاخرة

أنسا / فلورنسا ، 20 فبراير / قال ديمتري كورتي مؤسس شركة
'ليونارد لوكسري ريل استيت ' التي تعمل في مجال سوق العقارات
الفاخرة " أن عدد كبار الأثرياء مستمر في التزايد بينما يتراجع
عدد متوسطي الثراء ، بعد أن فقدوا قوتهم الاقتصادية على مدى
السنوات القليلة الماضية "
وأضاف " سوق العقارات الفاخرة آخذ في التحسن ، فبعد أعوام من
الأزمة وصل إلى توازن جيد بين العرض و الطلب . وهناك استحقاقات
تظهر من قبل البائعين الذين يفهمون أن ما يساوي 10 ملايين يوريو
يمكن بيعه مقابل 7 فقط ، و كذلك من قبل المشترين الذين يفهمون أن
تلك هي فرصة للإستفادة من الوضع " .
ويملك كبار الاثرياء ممتلكات تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار
، و أولئك الذين الذين يريدون بيع ممتلكات تزيد قيمتها عن 30 مليون
يبدو أنهم هم القوة الدافعة وراء الجزء الأكثر تميزا من السوق .
وأضاف كورتي " هم قادرون على تقدير أهمية المشتريات خلال يوم واحد
، فهم يشاركون في خيارات ' الاندفاع ' و بخاصة ما يتعلق بالمشتريات
الأكثر تكلفة و نحن في ليونارد نعي جيدا هذا الأمر ، و نريد أن
نجعلهم أكثر حماسا بشأن خيارات العقارات الفاخرة "
وفي عام 2017 ، حققت هذه الشركة من فلورنسا أرباحا تقدر ب 8.7
مليون يورو ، و هوما يشكل ثلاثة أضعاف ما حققته في عام 2016 ومن
المعتقد أنها ستحقق أرقاما أفضل خلال العام الحالي 2018 .
و بعد أن فتحت مكتبا جديدا في ميلا ، تبحث شكرة ليونارد لوكسري
ريل استيت فتح مكتب آخر في روما و 12 مكتبا في مناطق أخرى خلال
الأعوام الخمسة القادمة ، و من بين خياراتها التي يتم مناقشتها
حاليا كل من كورتينا و بورتو سيرفو و لاجو دي كولو .