إكسبو 2020:العمل مستمر على قدم وساق في الجناح الإيطالي

تتقدم أعمال بناء الجناح الإيطالي في الموقع المحدد لإقامة معرض "إكسبو 2020" بمدينة دبي الإماراتية وفقا للجدول المعمول به، وفي إطار الإجراءات الأمنية المحدثة لضمان افتتاح الجناح في موعده عند بدء المعرض في 20 تشرين الأول/ أكتوبر القادم .



ولضمان استمرارية العمل، تم وضع معايير خاصة بنظافة الأيدي وإنشاء أماكن عزل للحالات المشكوك في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بالإضافة إلى قياس حرارة العمال يوميا، والحد من أعداد الأشخاص الذين يجتمعون في القاعات المغلقة.



وأعلن مفوض الجناح الإيطالي، في بيان قدمه لإدارة "إكسبو 2020" ووزارة التعاون الدولي، حجم الإنجازات والعروض المقدمة والاتفاقيات المبرمة مع الفنانين وكيفية استقبال الجمهور في الجناح وإدارة الأنشطة، وذلك للتقدم بالعروض في موعد أقصاه 15 نيسان/ أبريل المقبل .



وتم خلال اجتماع، جرى عبر الفيديو كونفرانس، وضم اللجنة التوجيهية للمشاركين من 192 دولة، بالإضافة للمكتب الدولي للمعارض ومسؤول إكسبو 2020، التباحث حول تطور العمل في الموقع والجناح الوطني، مع متابعة مستمرة لكل التطورات الخاصة بفيروس كورونا .



وأظهر الاجتماع، رغبة عامة للاستمرار في التقدم في العمل للوصول إلى إكسبو 2020.



ويسير العمل في الجناح الإيطالي وفقا للخطة الموضوعة، إذ أنه في مرحلة وضع الأساسات، وبدأت الهياكل الفولاذية في الظهور، والتى سيصل ارتفاعها إلى 27 مترا، ومن المفترض أن ينتهي في نيسان/ أبريل القادم .



ويعتبر أيار/ مايو المقبل أكثر الشهور صعوبة، حيث سيتم خلاله وضع سقف الجناح الإيطالي في دبي، والذي سيتميز بألوانه الثلاثية للعلم الإيطالي، وهو العمل الأضخم في التاريخ الإيطالي.



ويتم تسليم المواد المستخدمة في بناء الجناح بشكل منتظم من إيطاليا، على الرغم من القيود التي تم فرضها علي حركة الملاحة الجوية بين إيطاليا والإمارات بسبب فيروس كورونا .



ويعتبر تقدم العمل في الجناح الإيطالي ومستوى وجودة الإنجاز شهادة علي قدرة النظام الإيطالي على العمل في ظل حالة الطوارئ المفروضة بسبب فيروس كورونا، خاصة أن إكسبو 2020 فرصة كبرى للتأكيد على قدرة إيطاليا علي العمل على المستوى الدولي.



وتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات مع الشركاء، حيث سيبدأ وصول البضائع في الأشهر القادمة، كما سيبدأ مباشرة التدفق على الجناح الإيطالي لاستكمال التأكيد على فكرة التميز الإيطالي .



وسيتم الانتهاء من واجهة الجناح في حزيران/ يونيو القادم، وهي مصنوعة من مواد بلاستيكية وأحبال بحرية يجري تصنيعها حاليا في إيطاليا، بينما سيتم في تموز/ يوليو المقبل الانتهاء من المرحلة الأولى من البناء، لتبدأ بعدها مرحلة الانتهاء من الديكور الداخلي، الذي سيكون عبارة عن مواد طبيعية وأخرى معاد تصنيعها، في خطوة ستبرز تميز الشركات الإيطالية، وتعد الجناح لاستقبال الزائرين عند بدء المعرض .



