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مصور ايطالي في معرض بالمتروبوليتان
    انسامد - 12 مارس - اذار - ينظم متحف المتروبوليتان من الان و حتي28 يونيو القادم معرضا بعنوان رؤية العالم عبر الصور الفوتوغرافية عارضا كافة التطورات التي طرأت علي عالم التصوير خلال اخر مائة عام.

    و يقدم المعرض مجموعة اناتينينبوم وزوجها توماس اتش لي و التي قدماها لمتحف نيويورك بمناسبة الاحتفال بمائة و خمسين عاما علي انشائه.

    و يضم المعرض الذي ينظمه جيف روزينهايممن قسم التصوية90 عملا فنيا بعضها لمشاهير المصورين مثل ديان اربوس وريتشارد افيدون وجوزيف كورنيل .

    و يقول روزنهايم في حديث صحفي لوكالتناان التصوير الفوتوغرافي هو الوسيلة المثالية لاكتشاف فكرة ان العالم يمكن رؤيته من اكثر من منظور وهذا يختلف تماما عن الرسام وفرشاته و الوانه.

    و يقول ان المعرض يضم الكثير من صور المصور الايطالي كارلو مولينو و هو من المصورين المفضلين لدي تينينبوم وقد ولد في 1905 و مات 1973 وكان مصمم و مهندس معماري.

    و من اهم لوحات المصور الايطالي مسرح تورينو و قاعة اجتماعات تورينو ايضا بالاضافة الي 4 صور لسيدات عارية قام بتصويرها بكاميرا بولارويد و ليس من قبيل المصادفة ان تتمحور مجموعة تينينبوم حول العري و حول الفنانين الذين يبداون حياتهم الفنية و الاعمال المتعلقة بالنساء .

    و تعتبر الصور مرأة و شباك مفتوح علي المجتمع وتعكس التجارب .الشخصية العميقة..

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