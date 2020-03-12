مصور ايطالي في معرض بالمتروبوليتان

انسامد - 12 مارس - اذار - ينظم متحف المتروبوليتان من الان و حتي28 يونيو القادم معرضا بعنوان رؤية العالم عبر الصور الفوتوغرافية عارضا كافة التطورات التي طرأت علي عالم التصوير خلال اخر مائة عام.



و يقدم المعرض مجموعة اناتينينبوم وزوجها توماس اتش لي و التي قدماها لمتحف نيويورك بمناسبة الاحتفال بمائة و خمسين عاما علي انشائه.



و يضم المعرض الذي ينظمه جيف روزينهايممن قسم التصوية90 عملا فنيا بعضها لمشاهير المصورين مثل ديان اربوس وريتشارد افيدون وجوزيف كورنيل .



و يقول روزنهايم في حديث صحفي لوكالتناان التصوير الفوتوغرافي هو الوسيلة المثالية لاكتشاف فكرة ان العالم يمكن رؤيته من اكثر من منظور وهذا يختلف تماما عن الرسام وفرشاته و الوانه.



و يقول ان المعرض يضم الكثير من صور المصور الايطالي كارلو مولينو و هو من المصورين المفضلين لدي تينينبوم وقد ولد في 1905 و مات 1973 وكان مصمم و مهندس معماري.



و من اهم لوحات المصور الايطالي مسرح تورينو و قاعة اجتماعات تورينو ايضا بالاضافة الي 4 صور لسيدات عارية قام بتصويرها بكاميرا بولارويد و ليس من قبيل المصادفة ان تتمحور مجموعة تينينبوم حول العري و حول الفنانين الذين يبداون حياتهم الفنية و الاعمال المتعلقة بالنساء .



و تعتبر الصور مرأة و شباك مفتوح علي المجتمع وتعكس التجارب .الشخصية العميقة..



