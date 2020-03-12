مصور ايطالي في معرض بالمتروبوليتان

انسامد - 12 مارس - اذار - ينظم متحف المتروبوليتان من الان و
حتي28 يونيو القادم معرضا بعنوان رؤية العالم عبر الصور
الفوتوغرافية عارضا كافة التطورات التي طرأت علي عالم التصوير خلال
اخر مائة عام.
و يقدم المعرض مجموعة اناتينينبوم وزوجها توماس اتش لي و التي
قدماها لمتحف نيويورك بمناسبة الاحتفال بمائة و خمسين عاما علي
انشائه.
و يضم المعرض الذي ينظمه جيف روزينهايممن قسم التصوية90 عملا فنيا
بعضها لمشاهير المصورين مثل ديان اربوس وريتشارد افيدون وجوزيف
كورنيل .
و يقول روزنهايم في حديث صحفي لوكالتناان التصوير الفوتوغرافي هو
الوسيلة المثالية لاكتشاف فكرة ان العالم يمكن رؤيته من اكثر من
منظور وهذا يختلف تماما عن الرسام وفرشاته و الوانه.
و يقول ان المعرض يضم الكثير من صور المصور الايطالي كارلو مولينو
و هو من المصورين المفضلين لدي تينينبوم وقد ولد في 1905 و مات
1973 وكان مصمم و مهندس معماري.
و من اهم لوحات المصور الايطالي مسرح تورينو و قاعة اجتماعات
تورينو ايضا بالاضافة الي 4 صور لسيدات عارية قام بتصويرها بكاميرا
بولارويد
و ليس من قبيل المصادفة ان تتمحور مجموعة تينينبوم حول العري و حول
الفنانين الذين يبداون حياتهم الفنية و الاعمال المتعلقة بالنساء .
و تعتبر الصور مرأة و شباك مفتوح علي المجتمع وتعكس التجارب
.الشخصية العميقة..