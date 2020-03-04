معرض نبيذ و اغذية المتوسط 23 مايو في نابولي

انسامد - 4 مارس - اذار - تقام النسخة الأولى من معرض النبيذ و الاغذية في البحر المتوسط، في نابولي في الفترة من 23 إلى 25 مايو في مركز موستراللمؤتمرات وهو معرض تجاري دولي للترويج للعلامات التجارية من حوض البحر المتوسط ودول أجنبية أخرى .



سيضم المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام - إلى جانب منتجات وزارة الزراعة الإيطالية والحكومات الإقليمية في وسط وجنوب إيطاليا ومختلف الغرف التجارية ووكالة التجارة الإيطالية - شبكة من الشركات التي شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في الصادرات الإيطالية في القطاع الزراعي.



سيشمل المشاركون في المعرض التجاري كبار المشترين الدوليين والمستوردين والموزعين والوكلاء التجاريين ،و يهدف المعرض الي فتح قنوات البيع بالجملة والتجزئة والتجارة الإلكترونية ، وجميعهم سيكونون قادرين على زيارة ومقابلة مندوبي الشركات العارضة للاعداد للاجتماعات التجارية وورش العمل ، الندوات والدورات التدريبية والاتفاقيات حول سلسلة الإنتاج على المستوى العالمي.



بالإضافة إلى ذلك ، تم التخطيط لثلاث مناسبات: "و هي مسابقة النبيذ الدولية 2020 و هي مسابقة دولية للنبيذ معتمدة من وزارة الزراعة مع لجنة تحكيم دولية بالاضافة الي مسابقة عالمية للأزياء الراقية مستوحاة من الطبيعة بمشاركة مصممين عالميين ؛ و عرض مطبخ المتوسط وهي مسابقة تقدم جائزة عالمية للمأكولات الراقية بمشاركة طهاة من جميع أنحاء العالم.



