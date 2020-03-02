التزلج على الجليد في قمم حبال دولوميت يبدأ في مارس

أنسامد - 2 مارس /آذار - تعد الثلوج والمنحدرات المشمسة والمنتجعات المطلة على القمم المذهلة لدولوميت Dolomites ، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو ، من أهم معالم موسم التزلج الشتوي الذي ما زال بإمكان السياح الإيطاليين والأجانب الاستمتاع به في مقاطعة بيلونو.



Belluno يمكن وصف المنطقة بأنها جزيرة سعيدة وسط مخاوف صحية تجتاح البلاد.



يتحلى المشغلون بالسياحة بحذر طبيعي ولكن في الوقت الحالي يستمر موسم التزلج في فينيتو دون أي تأثير سلبي مقارنة بالوضع في المدن.



قال كونسورتيوم DMO (منظمة إدارة الوجهات السياحية) دولوميتي إن الفنادق ومنحدرات التزلج في مقاطعة بيلونو مفتوحة بانتظام ، إلى جانب المطاعم والمنتجعات والحانات وأماكن الترفيه الأخرى.



واضاف كونسورتيوم DMO "في الوقت الحالي ، لا تعد مقاطعة بيلونو وجهة معرضة للخطر" ولا يوجد نوع من الانقطاع أو الإلغاء في خدمات النقل باتجاه الدولوميت في منطقة فينيتو.



الحدود مع النمسا مفتوحة بانتظام وكذلك جميع الحدود الأخرى.



المطارات ووسائل النقل العام تعمل بانتظام.



يتمتع السياح الموجودون حاليا في الدولوميت ، بفضل الظروف الجوية الجيدة وتساقط الثلوج في الآونة الأخيرة التي غطت المناظر الطبيعية باللون الأبيض ، بممارسة التزلج الممتازة والترفيه الثقافي وكذلك الطعام والنبيذ المحلي وفقًا لأفضل تقاليد "الأسابيع البيضاء" - الأسبوع عطلات التزلج الطويلة.



تستعد مقاطعة بيلونو والمشغلين السياحيين للمناسبات في مارس.



من المقرر عقد نهائيات كأس العالم للتزلج في كورتينا دامبيزو يومي 18 و 22 مارس ، ونظرا لحالة الثلوج على المنحدرات ، من المتوقع أن يكون الحدث ناجحا على المستوى الدولي. تشمل جولات الطعام والنبيذ التي لا يمكن تفويتها "التزلج والنبيذ" في أرابا في نهاية الشهر - وهو حدث يمزج بين النبيذ الجيد والتزلج.



من المقرر إجراء جولة صديقة للبيئة على منحدرات وغابات Alleghe يوم الأحد 15 مارس: "Baite Aperte" ستكون مناسبة للتعرف على الشاليهات الجبلية الخاصة في Alleghe (تم تضمين 16 منها في الجولة) ، وهي عادة لا تكون مفتوحة للجمهور ، بحيث يمكن للزوار زيارتهم واكتشاف التاريخ والتقاليد المحلية.



