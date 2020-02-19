إكسبو 2020 :الجناح الإيطالي في عيون طلبة الهندسة المعمارية

أنسامد - 18 شباط / فبراير - "الجمال يجمع الناس".. هو شعار الجناح الإيطالي في معرض "إكسبو 2020"، ويعكس التصميم المعماري لهذا الجناح بشكل كامل فكرة مشاركة إيطاليا في هذا المعرض العالمي، الذي ستبدأ فعالياته في 20 تشرين الأول/ أكتوبر القادم في مدينة دبي الإماراتية.



وشارك طلاب هندسة معمارية ممن يدرسون في الجامعة الأمريكية في دبي، من كافة أنحاء العالم، مؤخرا في عرض خاص بالجناح الإيطالي، بحضور مصممي الجناح.



وتحدثت كل من الهندية بريانكا دورانداهار (21 عاما)، والمصرية بسنت عبد الرحمن (23 عاما)، واللبنانية نور روهانا (22 عاما)، وأليفياه حسانالي (23 عاما) من تنزانيا، وساندي بطرس وريماس المصري ومايا روفائيل وهن سوريات يبلغن 22 عاما، إلى نظرائهم الإيطاليين الذين يشاركون حاليا في مهمة تدريبية في مكتب دبي للمشاركة في معرض إكسبو. وقالت بسنت عبد الرحمن، إن "الجانب الذي يثير اهتمامي بشكل أكبر فيما يتعلق بالمعمار هو مشاركة الناس، ومعرض إكسبو يمضي في ذلك الاتجاه، وآمل أن اتمكن من ممارسة التعددية الثقافية التي ستقدمها الأجنحة المختلفة".



أما ساندي بطرس، فرأت أن "الهندسة المعمارية المعاصرة تهتم بشكل أكبر بالماضي، خاصة فيما يتعلق بقضية الاستدامة".



وأضافت "لقد تم تصميم المباني لإنتاج أقل قدر ممكن من النفايات، واعتقد أن إكسبو سوف يقدم الكثير من المفاجآت بشأن إمكانية خلق بيئة أفضل لنعيش فيها".



وأردفت أن "بلادنا سوف تقدم في دبي أكثر المشروعات استدامة في تاريخ مشاركاتها في معرض إكسبو".



بينما قالت بريانكا إن "المهندسين أوضحوا الفكرة من وراء الجناح الإيطالي، فالهياكل الثلاثة التي تحمل ألوان العلم الإيطالي سوف تشكل السقف، وسيتم استخدام العناصر المستدامة مثل قشور البرتقال مع الأرضيات البنية".



فيما أشارت أليفياه حسانالي إلى أن "الجناح الإيطالي سوف يدمج فيه أيضا بعض العناصر التقليدية من الهندسة المعمارية لدولة الإمارات العربية، وهو ما يوضح كيف أن الجمال يوحد الناس".



