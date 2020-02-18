ايطاليا لن تتأثر بالضرائب الامريكية الجديدة

انسامد - 18 يونيو - شباط - أكد وزير الخارجية الايطالية لويجي دي لقد خرجت إيطاليا سالمة من مراجعة قائمة المنتجات الخاضعة للرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي عقب قرار منظمة التجارة العالمية بشأن قضية إيرباص .



اوضح مايو ان المنتجات الإيطالية لم تتأثر بقرار الولايات المتحدة زيادة التعريفات على طائرات إيرباص المستوردة من أوروبا من 10٪ إلى 15٪ اعتبارًا من 18 مارس . اضاف دي مايو "لقد تأثرت الدول الأخرى ولكن ليس دولتنا" محددًا أن "النبيذ وزيت الزيتون والمنتجات الإيطالية الأخرى التي تخاطر بواجبات تصل إلى 100٪ آمنة. لقد نجحت العلاقات الدبلوماسية وصداقتنا مع الولايات المتحدة في تجنب الأسوأ بالنسبة لشركاتنا ".



أعلن القرار الامريكي مكتب الممثل التجاري الأمريكي ، بناءً على حكم منظمة التجارة العالمية ضد الإعانات العامة الأوروبية لاتحاد شركات إيرباص.



