إكسبو 2020 :الجناح الإيطالي بعيون طلبة الهندسة المعمارية

روما / أنسا / 18 شباط / فبراير / " الجمال يوحد العالم " :
شعار الجناح الايطالي في معرض اكسبو 2020 الذي سيقام في دبي..يعكس
التصميم المعماري للجناح بشكل كامل فكرة مشاركة بلادنا في هذا
المعرض العالمي و الذي سيبدأ في العشرين من شهر تشرين الأول /
أكتوبر في مدينة دبي .
وقال بيان أصدرته المنظمة : " لكي نقول ذلك ، فإن طلاب قسم
الهندسة معمارية الذين يدرسون بالجامعة الأمريكية في المدينة
الإماراتية ، و ومن كافة أنحاء العالم شاركوا مؤخرا في عرض خاص
بالجناح الإيطالي حضره مصممو الجناح " .
وقد شارك في المناقشة كل من بريانكا دورانداهار 21 عاما ، و هو من
الهند ، و بسنت عبد الرحمن ( 23 عاما ) من مصر و اللبنانية نور
روهانا ( 22 عاما ) و أليفياه حسانالي ( 23 عاما ) و هو من
تنزانيا ، و ساندي بطرس و ريماس المصري و مايا روفائيل و جميعهن
سوريات ويبلغن من العمر 22 عاما وتحدثواالي نظرائهم الإيطاليين
الذين يشاركون حاليا في مهمة تدريبية داخلية في مكتب دبي للمفوضية
للمشاركة في معرض إكسبو.
وتقول بسنت عبد الرحمن " الجانب الذي يثير أهتمامي بشكل أكبر
فيما يتعلق بالمعمار ، هو مشاركة الناس و معرض أكسبو يمضي في
ذلك الاتجاه ، وآمل حقيقة أن أتمكن من المشاركة في فكرة التعددية
الثقافية التي ستقدمها الأجنحة المختلفة " .
أما ساندي بطرس ، فتقول " الهندسة المعمارية المعاصرة تهتم بشكل
أكبر بالماضي و خاصة ما يتعلق بقضية الأستدامة .
المباني مصممة لكي يتم إنتاجها " بـأقل قدر ممكن من النفايات ، و
أعتقد أن إكسبو سوف يقدم كثير من المفاجآت بشأن إمكانية خلق بيئة
أفضل لنعيش فيها " .
الجناح الإيطالي لن يكون الوحيد لان بلادنا سوف تقدم في دبي أكثر
المشروعات استدامة في تاريخ مشاركاتها في معرض إكسبو .
ويقول بريانكا " المهندسون لدينا قد أوضحوا الفكرة من وراءه ،
فالهياكل الثلاثة التي تحمل ألوان العلم الإيطالي سوف تشكل السقف
وسيتم استخدام العناصر المستدامة مثل قشور البرتقال مع
الأرضيات البنية .
ويختتم اليفياه قائلا " الجناح الإيطالي سوف يدمج فيه أيضا بعض
العناصر التقليدية من الهندسة المعمارية لدولة الإمارات العربية
وهو ما يثبن أن الجمال يوحد الناس " .
( أنسا )