إكسبو 2020 :الجناح الإيطالي بعيون طلبة الهندسة المعمارية

روما / أنسا / 18 شباط / فبراير / " الجمال يوحد العالم " : شعار الجناح الايطالي في معرض اكسبو 2020 الذي سيقام في دبي..يعكس التصميم المعماري للجناح بشكل كامل فكرة مشاركة بلادنا في هذا المعرض العالمي و الذي سيبدأ في العشرين من شهر تشرين الأول / أكتوبر في مدينة دبي . وقال بيان أصدرته المنظمة : " لكي نقول ذلك ، فإن طلاب قسم الهندسة معمارية الذين يدرسون بالجامعة الأمريكية في المدينة الإماراتية ، و ومن كافة أنحاء العالم شاركوا مؤخرا في عرض خاص بالجناح الإيطالي حضره مصممو الجناح " . وقد شارك في المناقشة كل من بريانكا دورانداهار 21 عاما ، و هو من الهند ، و بسنت عبد الرحمن ( 23 عاما ) من مصر و اللبنانية نور روهانا ( 22 عاما ) و أليفياه حسانالي ( 23 عاما ) و هو من تنزانيا ، و ساندي بطرس و ريماس المصري و مايا روفائيل و جميعهن سوريات ويبلغن من العمر 22 عاما وتحدثواالي نظرائهم الإيطاليين الذين يشاركون حاليا في مهمة تدريبية داخلية في مكتب دبي للمفوضية للمشاركة في معرض إكسبو. وتقول بسنت عبد الرحمن " الجانب الذي يثير أهتمامي بشكل أكبر فيما يتعلق بالمعمار ، هو مشاركة الناس و معرض أكسبو يمضي في ذلك الاتجاه ، وآمل حقيقة أن أتمكن من المشاركة في فكرة التعددية الثقافية التي ستقدمها الأجنحة المختلفة " . أما ساندي بطرس ، فتقول " الهندسة المعمارية المعاصرة تهتم بشكل أكبر بالماضي و خاصة ما يتعلق بقضية الأستدامة . المباني مصممة لكي يتم إنتاجها " بـأقل قدر ممكن من النفايات ، و أعتقد أن إكسبو سوف يقدم كثير من المفاجآت بشأن إمكانية خلق بيئة أفضل لنعيش فيها " . الجناح الإيطالي لن يكون الوحيد لان بلادنا سوف تقدم في دبي أكثر المشروعات استدامة في تاريخ مشاركاتها في معرض إكسبو . ويقول بريانكا " المهندسون لدينا قد أوضحوا الفكرة من وراءه ، فالهياكل الثلاثة التي تحمل ألوان العلم الإيطالي سوف تشكل السقف وسيتم استخدام العناصر المستدامة مثل قشور البرتقال مع الأرضيات البنية . ويختتم اليفياه قائلا " الجناح الإيطالي سوف يدمج فيه أيضا بعض العناصر التقليدية من الهندسة المعمارية لدولة الإمارات العربية وهو ما يثبن أن الجمال يوحد الناس " . ( أنسا )