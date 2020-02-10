معرض" بولافي" يستضيف مزاد الملصقات الملحمية

أنسامد - 10 فبراير /شباط - يستضيف معرض سالا بولافي Sala Bolaffi في تورينو في 18 فبراير مزاد ضخم لملصقات الأفلام ، وهي المنطقة التي كانت دار مزاد أستي بولافي الرائدة في إيطاليا.



وقال فيليبو بولافي ، الرئيس التنفيذي لشركة أستي بولافي: "إنه المزاد الأكثر أهمية خلال العقد في أوروبا ، ونحن على يقين من أنه سيمثل مرحلة جديدة لا تنسى من تاريخنا في قطاع الملصقات".



"لقد نشطنا في هذا المجال منذ أكثر من 20 عاما ونحقق الرقم القياسي لأغلى ملصق يتم بيعه في إيطاليا على الإطلاق:" Fiat in Pista "للمخرج Plinio Codognato ، الذي تم شراؤه في عام 1999 مقابل 220 مليون ليرة (حوالي 113000 يورو) ".



مع كتالوج يضم 370 قطعة ، يحتضن المزاد تاريخ السينما منذ بدايته ، مع ملصق "Cabiria" ، أول فيلم صامت إيطالي كان ثمرة شراكة بين المخرج Giovanni Pastrone و Gabriele d'Annunzio ، الذين ساهموا في سيناريو (الكثير 7 ، ويقدر 8000-12000 يورو).



تستمر حتى سبعينيات القرن العشرين ، مع التركيز بشكل خاص على "الثلاثينيات و الأربعينيات". الاختيار ، نتيجة البحث المكثف ، يضم الملصقات ذات الأهمية الكبيرة ، بما في ذلك بالنسبة للسوق الدولية.



من الجدير بالذكر بصفة خاصة مجموعة مهمة مخصصة لأفلام الرعب ، وهي نوع حقيقي من عادات التجميع لهواة جمع العملات من جميع أنحاء العالم ، حيث توجد بعض العناوين الأكثر رواجا في السوق.



تبرز ملصقات ثلاثية فرانكشتاين بين هذه: "عروس فرانكشتاين" (الكثير 320 ، تقدر ما بين 50،000 و 70،000 يورو) ، "ابن فرانكشتاين" (الكثير 321 ، يقدر ما بين 30،000-50،000 يورو) ، وقبل كل شيء ، ملصقان مختلفان بتنسيقات مختلفة ، من النسخة الإيطالية الأولى من فيلم فرانكشتاين "جيمس وايل" (1935) ، بما في ذلك تنسيق 200x140 سم ، الجزء العلوي من المزاد بأكمله (الكثير 319 ، يقدر ما بين 80،000 و 100،000 يورو).



يعد هذا الملصق من تصميم رافاييل فرانسيزي ، الذي يعد من روائع التصميم التعبيري ، ملخصًا مرئيًا للحظات الأكثر كثافة ودرامية في الفيلم ، والتي تم إنشاؤها بمهارة تصويرية غير عادية ؛ لقد كانت فعالة لدرجة أنها ألهمت الإصدارات الأمريكية.



