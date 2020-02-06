حادث قطار ميلانو "فائق السرعة " فى إيطاليا

أنسامد - 6 فبراير /شباط - لقى عاملان مصرعهما وأصيب 27 شخصا؛ جراء خروج قطار ركاب فائق السرعة عن مساره بشمال إيطاليا، وقال رئيس هيئة الحماية المدنية أنجلو بوريللى - في تصريح أوردته (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الخميس، إن القطار خرج عن مساره واصطدم بآخر في القضيب الملاصق له قرب قرية (لودي) بإقليم (لومبارديا)، لافتا إلى أن اثنين من المصابين في حالة خطيرة.



وانطلق القطار من مدينة "ميلان" صباحا متوجها إلى مدينة "بولونيا" وكان يسير بسرعة 180 كيلومترا في الساعة وقت الحادث، ولا يزال التحقيق جاريا حول سبب الحادث.



