علاقات سلبية بين اكثر من ربع الايطاليين مع المهاجرين

انسامد - 3 فبراير - شباط - قال ربع الإيطاليين الذين تم استطلاع آرائهم من قبل معهد الأبحاث يوريبسيس إن لديهم علاقة سلبية مع المهاجرين بينما قال واحد من كل ثلاثة أنهم يعتقدون أن الأجانب يشكلون تهديدًا للهوية الوطنية. أن أربعة من كل 10 (40.3٪) وصفوا علاقتهم بالمهاجرين بأنها "طبيعية". تحدث ما يقرب من واحد من كل خمسة (19.4 ٪) عن اللامبالاة المتبادلة ، و 14.4 ٪ من توافر المعاملة بالمثل ، بينما وجد العاشر أن المهاجرين معادون (10.1 ٪) ، و 8.1 ٪ قالوا إنهم لا يستطيعون الوقوف عليهم و يخشى 7.7 ٪ منهم.



وفقًا لـ 45.7٪ من الذين شملهم الاستطلاع ، فإن التباعد تجاه المهاجرين أمر "له ما يبرره ولكن في بعض الحالات فقط". ما يقرب من ربع (23.8٪) الذين ينظرون إلى الكراهية تجاه المهاجرين هو أمر "خطير" ، و 17.1٪ (+ 6،7٪ مقارنة بعام 2010) هو "مرتبط" و 13.4٪ يرثى له '' (-4،3٪ من عام 2010).



بالنسبة للغالبية العظمى ممن استطلعت آراؤهم (77،2٪) المهاجرين في إيطاليا ، يتم استغلالهم من قبل أرباب عملهم الإيطاليين.



ومع ذلك ، نمت فكرة أن الأجانب يسرقون وظائف من العمال الإيطاليين على مدى السنوات العشر الماضية بأكثر من 10 نقاط ، حيث ارتفعت من 24.8 ٪ إلى 35.2 ٪. ارتفعت نسبة أولئك الذين ينظرون إلى المهاجرين على أنهم تهديد للهوية الثقافية الوطنية من 29.9٪ إلى 33٪ ، والذين زاد عدد المصابين بالأمراض من 35.6٪ إلى 38.3٪.



من ناحية أخرى ، انخفض عدد أولئك الذين يعتقدون أن الأجانب يجلبون المزيد من الثراء الثقافي بنسبة 17 نقطة مئوية مقارنة بعام 2010: من 59.1 ٪ إلى 42 ٪. أيضا ، أقل الناس يعتقدون المهاجرين يساهمون في النمو الاقتصادي في البلاد ، وهي نسبة انخفضت من 60.4 ٪ إلى 46.9 ٪.



من أجل مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، قال أكثر من ربعهم إنهم يعتقدون أنه يجب على الحكومة توفير التمويل لبلدان المنشأ (26.2 ٪ ، + 7،7 ٪ مقارنة بعشر سنوات مضت) ، وربعهم يجب أن تكون مراقبة الحدود أكثر تشددًا (24٪ ، مقارنةً بنسبة 33.6٪ في عام 2010) ، بينما تمثل 16٪ الأولوية لإضفاء الشرعية على وضع المهاجرين غير الشرعيين (25.5٪ في 2010) ، و 15.3٪ تخفيض تأشيرات الدخول من الدول الرئيسية للمصدر.



