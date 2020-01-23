ايطاليا:انخفاض الاقبال علي جولات موانئ المتوسط في 2020

انسامد - 23 يناير - كانون الثاني - يعتبر العام الحالي واعدا
بالنسبة لحجوزات رحلات الكروز في العالم حيث يتوقع 32 مليون رحلة
للمرة الاولي فلم يحدث ذلك من قبل.
الا ان التوقعات التي نشرتها اكبر وكالة للسفر و السياحة في
ايطاليا سجلت انخفاضا طفيفا في الحجوزات في ايطاليا تصل نسبتها الي
4 بالمائة في 2019 و يرجع ذلك لانخفاض الطلب علي جولات موانئ البحر
المتوسط التي من المتوقع ان تنخفض بنسبة 7 بالمائة للعام 2020 رغم
ان شهر يناير سجل تسارعا في الحجز.
و تشير الوكالة الي ان تلك الاوضاع يمكنها ان تتغير من لحظة لاخري
حيث ان عدد المسافرين قد ازداد في يناير 2020 بنسبة 12 بالمائة
بالمقارنة ليناير 2019 و زاد عدد الغرف المحجوزة بنسبة 9 بالمائة
الا ان انخفاض الطلب علي جولات البحر المتوسط يقابله ارتفاع في
الطلب علي وجهات سياحية في الشرق الاوسط بنسبة 48 بالمائة و
الكاريبي الذي عاد بقوة كوجهة سياحية بنسبة 16 بالمائة .
و يشير التقرير الي ضرورة مضاعفة الدعاية لجولات المتوسط خاصة مع
زيادة السفن التي تقوم بهذه الرحلات و من هنا لا يجي الاعتماد فقط
علي المسافر التقليدي الذي يقوم بالجولة بانتظام و لكن الوصول
بالدعاية الي اخرين .