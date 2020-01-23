ايطاليا:انخفاض الاقبال علي جولات موانئ المتوسط في 2020

انسامد - 23 يناير - كانون الثاني - يعتبر العام الحالي واعدا بالنسبة لحجوزات رحلات الكروز في العالم حيث يتوقع 32 مليون رحلة للمرة الاولي فلم يحدث ذلك من قبل.



الا ان التوقعات التي نشرتها اكبر وكالة للسفر و السياحة في ايطاليا سجلت انخفاضا طفيفا في الحجوزات في ايطاليا تصل نسبتها الي 4 بالمائة في 2019 و يرجع ذلك لانخفاض الطلب علي جولات موانئ البحر المتوسط التي من المتوقع ان تنخفض بنسبة 7 بالمائة للعام 2020 رغم ان شهر يناير سجل تسارعا في الحجز.



و تشير الوكالة الي ان تلك الاوضاع يمكنها ان تتغير من لحظة لاخري حيث ان عدد المسافرين قد ازداد في يناير 2020 بنسبة 12 بالمائة بالمقارنة ليناير 2019 و زاد عدد الغرف المحجوزة بنسبة 9 بالمائة الا ان انخفاض الطلب علي جولات البحر المتوسط يقابله ارتفاع في الطلب علي وجهات سياحية في الشرق الاوسط بنسبة 48 بالمائة و الكاريبي الذي عاد بقوة كوجهة سياحية بنسبة 16 بالمائة .



و يشير التقرير الي ضرورة مضاعفة الدعاية لجولات المتوسط خاصة مع زيادة السفن التي تقوم بهذه الرحلات و من هنا لا يجي الاعتماد فقط علي المسافر التقليدي الذي يقوم بالجولة بانتظام و لكن الوصول بالدعاية الي اخرين .



