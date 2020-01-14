المهاجرون محاصرون بلا ممرات للهروب في المراكز الليبية

انسامد - 14 يناير - كانون الثاني - أعاد القس الكاثوليكي
الروماني الأب موسي زيراي ، رئيس منظمة هابيشا الإنسانية و راعي
المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى إيطاليا ، نشر نداء استغاثة
درامي من المهاجرين المحتجزين في مراكز الاعتقال في ليبيا قالوا
فيها " هناك نحو 650 منا بلا حماية و لاممرات للهرب في حالة
التعرض لهجوم " .
أعاد الأب موسي زيراي رئيس منظمة هابيشا الإنسانية التي تعمل مع
طالبي اللجوء واللاجئين ، مؤخرا نشر صرخة درامية للإستغاثة وذلك
من مهاجرين محتجزين في أحد مراكزالاعتقال الليبية .
وقال المهاجرون في نداءهم الذي نشر على موقع هابيشيا على
الانترنت " هناك 650 منا ، رجال و نساء من مختلف الجنسيات بمن فينا
400 من إريتريا و إثيوبيا ، يعيشون في خوف دائم بسبب استمرار سماع
أصوات القذائف بالقرب منا ، إننا محاصرون هنا ، دون حماية و لا
طرق للهرب في حالة وقوع هجوم ، إننا نخاطر بحياتنا " .
الرعب يجتاحنا
وأضاف النداء " إن معسكر الاعتقال أصبح يستخدم أيضا كمخزن للسلاح ،
وهذه الحقيقة تزيد من مخاطر أن نصبح هدفا عسكريا محتملا ، وفي
الفترة ما بين 27 و 28 كانون الأول / ديسمبر قاموا بقصف مناطق
قريبة منا للغاية ، ويتعين على المنظمات الإنسانية أن تحتشد من أجل
إيجاد و تطبيق خطة إخلاء خاصة ، فكل تأجيل أو تردد يعرضان حياة
مئات من البشر للخطر " .
نعيش في زريبة خنازير
و الأب زيراي ، الذي يعتبر ' الملاك الحارس ' للمهاجرين هو من
أصول إريترية و قد عاني هو نفسه تجربته الذاتية للهجرة . و في عام
2015 تم ترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام . وفي تعليقهم على موقع
هابيشا ، قال المهاجريون أنه داخل ' معسكر الاعتقال ' فإنهم
يعيشون كما لوكانوا في زريبة للخنازير . وقالوا " لم نتلق أي
أدوات صحية شخصية لعدة أشهر ، إننا نجبر على شرب الماء المالح ولا
نعرف من أين أتى ، وأصبحت المشكلات الصحية مألوفة ، والأسوأ من ذلك
كله هم أولئك المصابون بمرض السل " .
وأضاف المهاجرون " نحن جميعا بحاجة لفحوص طبية ، و هناك حاجة ماسة
لتوفير الدواء للأشخاص الذين هم بحاجة فعلية له ، وهم يضيعون أمام
أعيننا ، وكأنهم شموع تحترق من المرض ، إن المرض يستهلكهم من
الداخل ، والآن فنحن نشعر بأننا مهجورون والعديد منا قد سقطوا
فريسة اليأس ، و يحاول آخرين الهروب بحثا عن رحلة في البحر ، وهذا
كله نتيجة اليأس الذي نعاني منه ، فلدينا محاولات انتحاروبيننا من
تم إجبارهم على الانتقال من معتقل إلى آخر لمدة تصل إلى عام أو
أكثر ، و ذلك كله دون أن نري طاقة نور للمستقبل " .
وأختتم المهاجرون نداءهم بالقول " نحن نعيش في خطر داهم ، ناهيك عن
الحرمان و الظروف المتدهورة و المهينة للكرامة الإنسانية والتي تم
إجبارنا على البقاء فيها " .
ومن جانبه دعا الأب زيراي " إلى تقديم المساعدة من قبل المؤسسات
الأوربية و المنظمات الإنسانية و التعبئة من أجل إيجاد وتنفيذ
عملية إخلاء خاصة لكل هؤلاء الأشخاص المستضعفين " .
الصورة / طفل يجلس على مرتبة على الأرض في قسم النساء بمعتقل
ناصر في الزاوية / ليبيا
المصدر / أنسا / اليونيسيف