بعد 15 عاما على قانون سيرشيا، تراجع المدخنين في إيطاليا

أنسامد 12 يناير/ كانون الثاني - قررت إيطاليا في 10 يناير 2005 بدء تطبيق قانون حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة، الذي عرف بقانون سيرشيا، حيث كان يحمل اسم وزير الصحة حينها الذي تقدم باقتراح قانون يحظر التدخين في الاماكن العامة.



منذ ذلك الحين، انخفض عدد المدخنين في إيطاليا بحوالي مليون مدخن، كما زاد الوعي بالضرر الناجم عن التدخين، وفقا لبيانات المعهد العالي الإيطالي للصحة.



من بين النتائج الايجابية الرئيسية التي تحققت بفضل قانون مكافحة التدخين على مر السنين، زيادة وعي السكان بالأضرار الناجمة عن التدخين السلبي.



في عام 2006، أي بعد مرور عام على بدء تطبيق القانون الجديد، ذكر 88.2% من الايطاليين الذي شملهم استطلاع المعهد العالي للصحة أن حظر التدخين في الأماكن العامة قد تم احترامه بشكل كبير.



واليوم، أصبح احترام قانون حظر التدخين في الأماكن المغلقة سلوكا متبعا في جميع أنحاء إيطاليا. وكشفت بيانات عام 2018 أنه تم احترام حظر التدخين في الاماكن العامة في حوالي 73% من الحالات.



وأعقب هذا القانون تدابير أخرى، بما في ذلك الاجراءات التي تم تطبيقها في عام 2016 ، حيث تم تطبيق القوانين الأوروبية التي تفرض حظر التدخين في السيارة في وجود الأطفال والنساء الحوامل وفي حدائق المستشفيات.



كما كشفت الدراسة الاستقصائية الأخيرة التي أجراها المعهد العالي للصحة عن انخفاض عدد المدخنين من 12 مليون و570 الف مدخن في عام 2005 إلى 11 مليون و600 الف مدخن في عام 2019.



