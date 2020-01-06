مجلد جديد عن العصر الفينيقي في المكتبات الايطالية

انسامد - 6 يناير - كانون الثاني - ظهر الي النور المجلد الثاني بعنوان العصر الفينيقي مقابلات ساردينيا في الفترة ما بين القرنين الثامن و الثالث قبل الميلاد و يحكي عن الاثار هو موجود حاليا في المكتبات .و هذا الجزء ياتي بعد الجزء الاول زمن النورغي .



و يتكون الجزء الثاني من 400 صفحة و 78 نص اثري و 576 صورة تحكي عن رحلات في ساردنيا .



و قد جند بيت النشر نيوريز 37 كاتبا متخصصين في كافة المجالات وهي مغامرة قادها الاثري كالياري تاتيانا كوسو بمساعدة علمية من البروفيسور كارلا دي فايس و ميشيل جرجس و الفونسو ستيجليتز و مساعدة المؤرخة انا باو.



يستحق المجلد الدراسة العميقة و التصفح بعناية كبيرة حيث يتضمن التخصصات من مختلف العلوم الاستقصائية ، من العلوم النباتية والحيوانية إلى علم الآثار البيولوجي حتى علم الآثار القديمةبالاضافة الي اشكال نت البلاط التي تم جمعها علي شكل فسيفساء تعيد لوحة جدارية معقدة لعصر شهد أبطال سردين في سيناريو البحر الأبيض المتوسط الواسع. تمت دراسة تاريخ وثقافة الأشخاص الذين اخترعوا الأبجدية من جميع الزوايا: من السلع إلى الطرق ، ومن السياسة إلى الدين ، ومن الأنشطة الزراعية والحرفية إلى الحياة المنزلية ، ومعاملة المتوفى ومقابر الأطفال. ومرة أخرى: الآلهة والطعام والموسيقى والرقص والكتابة والمجوهرات والتمائم والمعابد والمقابر والأبحاث الأثرية في المقابر الرئيسية لسردينيا: مونتي سيراي وتاروس وأوثوكا وتوفيكسيددو وفيلامار.



