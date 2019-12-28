تراجع كبير في عدد المهاجرين إلى إيطاليا

أنسامد - 28 ديسمبر /كانون الأول - تراجع عدد المهاجرين إلى إيطاليا بنسبة تفوق 90 في المائة عما كان عليه الأمر قبل عامين.



وجاء معظمهم هذا العام من تونس. كما تراجعت حالات الدخول غير الشرعي على الحدود الأوروبية لكن عدد الأفغان المتجهين إلى أوروبا ارتفع بشكل ملحوظ.



أفادت إحصائية نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية يوم الأربعاء الماضي بتراجع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر في العام الحالي، بواقع النصف مقارنة بعددهم عام 2018. وفي نفس السياق، أوضحت الوزارة أن عدد المهاجرين في العام الحالي، تراجع بنسبة تزيد على 90% مقارنة بعددهم في عام 2017.



وحسب الإحصائية، فقد بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية بحلول 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري 11 ألف و439 شخصا، مقابل 23 ألف و210 أشخاص في نفس الفترة من العام الماضي، و118 ألف و914 شخصا في عام 2017.



وأظهرت الإحصائية أن السبب الرئيسي في هذا التراجع القوي في عدد المهاجرين إلى إيطاليا يتمثل في الاتفاقية المثيرة للجدل التي وقعتها الحكومة الإيطالية السابقة مع ليبيا في 2017. ووفقا لتقارير إعلامية، فإن مذكرة الاتفاقية مصحوبة باتفاقات غير رسمية مع ميليشيات مختلفة في ليبيا لمنع المهاجرين من الانطلاق من السواحل الليبية عبر البحر صوب إيطاليا.



ويصل القسم الأكبر من المهاجرين القادمين إلى السواحل الإيطالية، على متن قوارب خاصة بهم أو عن طريق مهربين.



