سيينا:نحو 300 ممثل لاحياء عيد الميلاد المجيد

انسامد - 24 ديسمبر - كانون الاول - بعد عامين من بدايتها ،هاهي الدورة الثانية لهذا العام من بريزيديوم وهو معرض في الهواء الطلق مخصص لعرض مشهد المهد للسيد المسيح..



يقام علي مسرح اقيم خصيصا له في مدينة كاسول دي إلسا ، في مقاطعة سيينا. يتم عرض الأداء ، الذي سيتكرر لمدة ستة أيام - يومي 26.28 و 29 ديسمبر 2019 ثم في 1 و 5 و 6 يناير التالي - في الهواء الطلق و يشارك فيه أكثر من 300 ممثل يشاركون في 30 مشهد في نفس الوقت ، كلاهما من المهد الكلاسيكي وقرية حقيقية .



من بين البرنامج المقدم مشهد للمصارعة يشارك فيه أيضا 100 حيوان بما في ذلك الجمال وكذلك الحمير والأغنام والدجاج.



يبعد المسار الكامل المخصص للمشاهدين أكثر من كيلومتر واحد و يمر عبر شوارع المركز التاريخي لكازول ديلسا.



قام فريق مكون من 60 تقنيًا ، جميعهم متطوعون من المدينة ، بالاعتناء بالإعداد لعرض يقام في الهواء الطلق لإعادة خلق جو فريد بين الألوان والأصوات والنكهات والعواطف. . هناك بلد كامل يدفع الجمهور نحو النور ".



