باولا بالوتينو تحكي قصص الرسامين الإيطاليين

انسامد - 17 ديسمبر - كانون الاول - قمنا برحلة بصرية وتاريخية رائعة تسلط الضوء ، للمرة الأولى ، على مساهمة استثنائية وغير معروفة للفنانين الإيطاليين الذين ينشطون في مجال التصوير و الرسم ، من القرن السابع عشر حتى الوقت الحاضر.



الكتاب مكون من 240 صفحة و يبلغ سعره 32 يورو - تحت عنوان تاريخ الرسامين الإيطاليين تمر من خلاله المؤرخة باولا بالوتينو عبر الحركات الثقافية الرئيسية في القرن العشرين ، حيث عرفتنا بفنانين مهمشين لسببين اولهما انهن النساء وثانيهما انهم تنشطن و تعملن في مجال محدود ، حيث قمن بصنع صور ذات جودة غير عادية - من التوضيح الإعلاني إلى الأزياء ، من الرسوم الهزلية إلى الرسوم الكاريكاتورية إلى التقويمات والبطاقات البريدية والعلامات - الذين حضروا وأكدوا اللحظات التاريخية للبلد. ترافقنا بالوتينو في هذه الرحلة غير المسبوقة .



يتيح لنا هذا الاصدار في وقت واحد التعرف علي الأرشيف الشخصي لبالوتينو - التي تبلغ من العمر 80 عاما - الذي لا مثيل له فهو ثمرة عمرها الذي قضته في البحث و الجمع .. فهو مؤلف من الاف من ملفات الفنانين وأكثر من 10،000 منشور فردي ، بما في ذلك الكتب والمجلات ، التي تم جمعها في أكثر من أربعين عاما من البحث.



باولا بالوتينو مؤرخة فنون ورسّامة وكاتب اغاني ايطالية كانت أستاذًا مشاركًا سابقًا في مادة تاريخ الفن المعاصر بجامعة ماسيراتا ، وهي رائدة دراسات تاريخ الرسم ، وقد قامت بنشاط نشر مكثف ، وبلغت ذروته بتأسيس مركز الدراسات في فيرارا..اخرجت بالوتينو ايضا كتاب "صور مستنسخة" ما بين عامي 1992 و 2005.



وتعاونت في الموسوعة العالمية للفنون ، وقاموس السيرة الذاتية للإيطاليين ، وقاموس المصورون ، والجيمين كونستليلكسوني..كما يتضمن عملها العلمي حوالي عشرين كتابًا