باولا بالوتينو تحكي قصص الرسامين الإيطاليين

انسامد - 17 ديسمبر - كانون الاول - قمنا برحلة بصرية وتاريخية
رائعة تسلط الضوء ، للمرة الأولى ، على مساهمة استثنائية وغير
معروفة للفنانين الإيطاليين الذين ينشطون في مجال التصوير و الرسم
، من القرن السابع عشر حتى الوقت الحاضر.
الكتاب مكون من 240 صفحة و يبلغ سعره 32 يورو - تحت عنوان تاريخ
الرسامين الإيطاليين تمر من خلاله المؤرخة باولا بالوتينو عبر
الحركات الثقافية الرئيسية في القرن العشرين ، حيث عرفتنا بفنانين
مهمشين لسببين اولهما انهن النساء وثانيهما انهم تنشطن و تعملن في
مجال محدود ، حيث قمن بصنع صور ذات جودة غير عادية - من التوضيح
الإعلاني إلى الأزياء ، من الرسوم الهزلية إلى الرسوم
الكاريكاتورية إلى التقويمات والبطاقات البريدية والعلامات - الذين
حضروا وأكدوا اللحظات التاريخية للبلد.
ترافقنا بالوتينو في هذه الرحلة غير المسبوقة .
يتيح لنا هذا الاصدار في وقت واحد التعرف علي الأرشيف الشخصي
لبالوتينو - التي تبلغ من العمر 80 عاما - الذي لا مثيل له فهو
ثمرة عمرها الذي قضته في البحث و الجمع .. فهو مؤلف من الاف من
ملفات الفنانين وأكثر من 10،000 منشور فردي ، بما في ذلك الكتب
والمجلات ، التي تم جمعها في أكثر من أربعين عاما من البحث.
باولا بالوتينو مؤرخة فنون ورسّامة وكاتب اغاني ايطالية كانت
أستاذًا مشاركًا سابقًا في مادة تاريخ الفن المعاصر بجامعة
ماسيراتا ، وهي رائدة دراسات تاريخ الرسم ، وقد قامت بنشاط نشر
مكثف ، وبلغت ذروته بتأسيس مركز الدراسات في فيرارا..اخرجت
بالوتينو ايضا كتاب "صور مستنسخة" ما بين عامي 1992 و 2005.
وتعاونت في الموسوعة العالمية للفنون ، وقاموس السيرة الذاتية
للإيطاليين ، وقاموس المصورون ، والجيمين كونستليلكسوني..كما يتضمن
عملها العلمي حوالي عشرين كتابًا