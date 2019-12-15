سلسلة من المعارض والفعاليات في روما لمئوية موديلياني

أنسامد - 15 ديسمبر/ كانون الأول - تستضيف العاصمة الايطالية روما سلسلة من المعارض والفعاليات بمناسبة الذكري المئوية لوفاة الرسام الايطالي الشهير أميديو موديلياني.



ومن المقرر عرض أكثر من 100 عمل من روائع أميديو موديلياني في تجربة غامرة تستغل الامكانيات التعبيرية للتكنولوجيا. كما سيتم أيضا تنظيم سلسلة من الندوات والمؤتمرات مع تقديم صور ثلاثية الأبعاد وإنشاء دار تكنولوجية للتذكير بفنان عظيم مارس الثقافة بنشاط.



يتم تنظيم هذه الفعاليات من قبل معهد أميديو موديلياني للتذكير بعبقرية موديلياني والاسلوب الفريد الذي تتسم به لوحاته ومنحوتاته، وكذلك للتعمق في شخصية موديلياني.



وسيتم تنظيم الحدث الرئيسي في يونيو من العام المقبل حول الفنان الإيطالي والفن الإفريقي، حيث سيتم تنظيم معرض كبير في قاعة كويرينتا والذي سيدمج التكنولوجيا مع الأعمال الفريدة، كما سيتم عرض صورة بتقنية الهولوجرام لموديلياني لأول مرة في العالم.



بالإضافة إلى ذلك، سيتم اطلاق نسخة خاصة من الطباعة الليثوغرافية في المعرض، حيث ستعرض على الجمهور أنظمة تكنولوجية مبتكرة من أجل السماح بمعرفة الأعمال وسياقها التاريخي والتعمق في العلاقة بين موديلياني وأفريقيا. كما تعرض أيضا بعض الأعمال الخشبية التي صنعها الفنانون الأفارقة.



وعلى مدار عام 2020، سيصل فن أميديو موديلياني، الذي توفي عام 1920 وهو في سن الخامسة والثلاثين، إلى الصين، حيث سيقوم معهد أميديو موديلياني بتنظيم معرضين.



