إكسبو 2020 دبي.. الجناح الإيطالي سيتحول إلى متحف دائم

دبي 28 نوفمبر (أنسا) - يجري العمل علي قدم وساق لتجهيز معرض "أكسبو 2020"، الذي سيقام علي مساحة 4.38 كم مربع، حيث ستسلط عليها أضواء العالم، وستكون مركزا لمعرض الشرق الأوسط العالمي في 20 أكتوبر 2020.



وتحولت ساحة الوصل، حيث سيقام المعرض، إلى موقع عمل وبناء مكدسة بالأوناش وماكينات الرفع التي لا تهدأ، خاصة في محيط ساحة الوصل، حيث القبة التي ستتحول إلى قلب أكسبو 2020 في دبي.



وبدأت إيطاليا في هذه الأجواء وضع حجر أساس جناحها المشارك في المعرض، ويهدف إلى ترك بصمة إيطالية على المكان، حيث سيظل باقيا بعد انتهاء فترة المعرض، بناء علي موافقة السلطات الإيطالية على طلب دولة الإمارات العربية المتحدة بتحويل الجناح الإيطالي إلي متحف.



جاء ذلك الإعلان عقب اجتماع بين نائب وزير التنمية الإيطالي ستيفانو بوفاني ووزيرة التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي مديرة إكسبو 2020 دبي، والذي حضره المفوض العام الإيطالي لإكسبو 2020 باولو جليسنتي.



وقال بوفاني، في الإعلان المشترك إن الإماراتيين أعربوا عن رغبتهم في أن يظل الجناح في مكانه بشكل دائم، وقد أخبرناهم أنه "يمكننا العمل معا لتحويله إلى متحف بتصميم إيطالي في دبي، وهو مكان متميز لإظهار تفوقنا".



وحضر بوفاني احتفال وضع حجر الأساس، الذي حضره أيضا السفير الإيطالي في الإمارات نيكولا لينر، كما ألقى كلمة في الجامعة الأمريكية لكشف الستار عن الجناح الايطالي، وشعاره "الجمال يجمع الناس ".



من جانبه، قال نجيب آل علي المدير التنفيذي للمعرض "نحن متأكدون أن الجناح الإيطالي، الذي يحتفي بالجمال كوسيلة لاقتران الإبداع بالمعرفة، سيحظي بتقدير ملايين الزوار".



وأشاد بالعلاقات بين البلدين، وشرح كيف تستعد الإمارات لبدء ذلك الحدث المهم، الذي سيستمر 6 أشهر، حيث بدأ العد التنازلي، ويتبقى 46 أسبوعا و6 أيام على الانتهاء من كافة أعمال التشييد.



ويقع الجناح الإيطالي، الذي قام بتصميمه كل من إيطالو روتا وكارلو راتي وأف أند إم إنجينييرا، على مساحة 3500 متر مربع، وبارتفاع 27 مترا، وهو مكون من مواد مستدامة مثل قشر البرتقال وغصون القهوة، ويُضع على قاعدة دائرية، بالإضافة إلى 3 هياكل سفن بلون العلم الإيطالي.



وقال المفوض العام الإيطالي لإكسبو 2020 باولو جليسنتي، إن موقع الجناح الإيطالي بالقرب من الجناحين الإماراتي والياباني سيسمح له باستقبال 5.5 مليون زائر.



وأشار جليسنتي، الذي قدم الضمان الكامل من حكومته للعمل علي نجاح المشاركة الايطالية في المعرض، إلى أن إكسبو 2020 سيكون له مردود إيجابي على إيطاليا، حيث سيسمح بتقديم المنتجات الإيطالية للأسواق الخارجية، والأهم تعريفها بالشركات المحلية.



