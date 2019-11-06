معرض البحث عن ام كلثوم حتي 5 يناير القادم في باريس

انسامد - 6 نوفمبر - تشرين ثان - تنظم مؤسسة عز الدين علية معرض بعنوان " البحث عن ام كلثوم " في الفترة من 6 نوفمبر - اليوم - و حتي 5 يناير 2020 علي هامش اسبوع الصور في باريس.



يضم المعرض ثمان صور و فيديوهين اعدتها الفنانة الايرانية شيرين نشات تكريما للسيدة ام كلثوم.



تقول شيرين و هي مصورة ايرانية الاصل - و تشارك في المعرض كان جدي من اشد معجبي ام كلثوم و كان يبحث عن موجات الاذاعة المصرية في كل اول خميس من الشهر و هو موعد حفلاتها الثابت للاستماع الي اغنياتها اثناء تناول العشاء حيث تسود حالة من الاسترخاء و الهدؤ في البيت في هذه الاثناء.



و تؤكد هذا هو أول و اعظم صوت سمعته خلال طفولتي ".. ابتداءً من حقيقة أن أغاني أم كلثوم تمثل رمزا للمغني العربي فهو صوت وحد العالم العربي كله .



اما مؤسسة عز الدين علية تعود الي مصمم الازياء التونسي الشهير عاشق هذا الصوت العابر للازمان فكان يستمع اليها منذ نعومة اظفاره في طفولته في تونس ، ثم قام بتسجيل اغنياتها علي شرائط كاسيت يستمع اليها ايام كان يعمل في اتيليهات باريس و في بيته ..



اشتهرت شيرين بأعمالها في التصوير الفوتوغرافي والسينمائي فهي مصورة وفنانة فيديو إيرانية - مُنحت جائزة في بينالي فينيسيا عام 1999 كما حصلت علي جائزة الاسد الفضي كافضل مخرجة في مهرجان فينيسيا السينمائي في 2009 .



و هي لأول مرة في فرنسا ،تقدم أعمالا جديدة مستوحاة من فيلم يحمل نفس اسم المعرض " البحث عن أم كلثوم" ، الذي تم عرضه في مهرجان فينيسيا السينمائي في عام 2017.



يبرز فيلمي الفيديو اللذين تقدمهما شيرين نشأت بالاضافة الي 8 صور فوتوغرافية شخصية ام كلثوم كمغنية غير عادية وناشطة سياسية وامرأة مستقلة في مجتمع محافظ ، والتأثير الكبير لشخصيتها علي مستمعيها .

