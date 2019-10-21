كولديريتي تخفض صادراتها الي امريكا بسبب الرسوم الجمركية

انسامد - 21 اكتوبر - تشرين اول - قررت رابطة المزارعين كولدريتي خفض صادراتها من المنتجات الزراعية الي الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 20 في المائة و ذلك في اعقاب قرار الادارة الامريكية بفرض رسوم جمركية علي منتجاتها المصدرة الي امريكا .



اصبحت الأجبان الإيطالية الفاخرة الرائعة مثل بارميجيانو ريجيانو وبيكورينو وجارانا بادانو وجورجونزولا من بين المنتجات التي قرر رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب فرض رسوما جمركية عليها بنسبة 25 ٪ و على العديد من سلع الاتحاد الأوروبي.



كما قررت الادارة الامريكية ايضا فرض رسوما علي المشروبات الروحية الإيطالية وهي أيضا من بين المنتجات التي تضررت من فرض التعريفة الجمركية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 7.5 مليار دولار