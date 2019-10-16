معرض تاريخ ريميني من 25اكتوبر حتي 26 يناير

انسامد - 16 اكتوبر - تشرين اول - يفتح معرض علم تاريخ ريميني ابوابه من 25 اكتوبر حتي 26 يناير القادم في القاعات القديمة وفي جاليريا ديليوهي جزء من الاحتفالات بمرور 400 عام على جامبالونجا ، وهي مؤسسة تم بناؤها بناءً على طلب من الفقيه والباحث أليساندرو جامبالونجا الذي عينه في مدينة ريميني في عام 1619 .



تنظم المعرض مكتبة جامالونجا في مدينة ريميني.تعرض في المعرض مخطوطة تحتوي علي اول قصيدة فلكية للانسانية بالاضافة إلى مدونة ريجاليس هيستوريا على أصول عائلة مالاتيستا التي ادعت أنها تنحدر من سكيبيون الأفريقي ..



كما سيتم تكريم فيلليني الحاصل علي الاوسكار الفخرية من خلال معرض للصور يرجع الي ثمانينيات القرن الماضي .كما ان المالتيميديا ستحكي قصة مدينة ريميني علي مدي 400 عام من التاريخ الانسانيمن خلال الرموز الثمينة ، وأوراق المحفوظات ، والصور التراثية للمكتبات .



و يروي المعرض أيضًا الخلاف الغريب الذي اندلع في القرن السابع عشر حول علامة زودياك في ريميني