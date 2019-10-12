البندقية تقدم الصورة الجديدة لعلامة القهوة "Qualità Oro"

أنسامد - 12 أكتوبر /تشرين الأول - اختارت لافازا Lavazza مدينة البندقية كموقع لتقديم الصورة الجديدة لعلامة القهوة الشهيرة "Qualità Oro". سيتمكن السكان والسياح في مدينة لاجون من تجربة "تجربة القهوة" على متن حافلة مائية "فابوريتو" التي ستقدم في 4 أكتوبر أربع رحلات خاصة على طول القناة الكبرى.



سيتم إنشاء آلة صنع قهوة Lavazza الأصلية باللونين الذهبي والينجي في الحافلة المائية.



وفي مركز تجربة القهوة سيكون لافازا كواليتا أورو ، وهو نوع من أنواع القهوة العربية التي يستمتع بها الإيطاليون منذ عام 1956.



سيكون الركاب أيضا قادرين على تذوق Lavazza Qualità Oro Caffè d'Altura الجديدة ، التي تزرع في المناطق الجبلية.



ستزين إحدى الصور التي التقطها ديفيد لا شابيل من أجل التقويم الجديد لافازا 2020 ، والتي تحمل اسم "The Earth CelebrAction" ، الحافلة المائية خلال جولات القناة الكبرى.



