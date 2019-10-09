إيطاليا الثالثة في العالم من حيث عدد الغرف الفندقية

انسامد - 9 اكتوبر - تشرين اول - عد إيطاليا اليوم ثالث دولة في العالم من حيث عدد غرف الفنادق ، بعد الولايات المتحدة والصين.



بالإضافة إلى 33،199 فندق ، يوجد 30،834 فندق مبيت وإفطار ، 73،000 سكن للإيجار ، و 182525 منزل ريفي و 2708 موقع للتخييم .



يعمل في هذا القطاع أكثر من مليون موظف ويساهم بنسبة 10 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي.



في عام 2020 ، سيتم افتتاح 16000 غرفة جديدة في إيطاليا لاستثمار أكثر من مليار يورو، معظمهم مقدمين من الصناديق الدولية والعلامات التجارية الفاخرة.



سيتم تسجيل أكبر عدد من الغرف الجديدة في روما (2600) تليها ميلانو (1936) ، البندقية (1824) ، فلورنسا (953). مع الإشارة إلى عام 2020 ، نتوقع جذب 45.9 ٪ من الإنفاق السياحي في أوروبا ، 25.4 ٪ في شرق آسيا / المحيط الهادئ ، 18.1 ٪ في أمريكا ، 5 ٪ في أفريقيا ، 4.4 ٪ في الشرق الشرق ، 1.2 ٪ في جنوب آسيا.



