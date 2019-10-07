جنوة:معرض الفن الايطالي..عشرينيات القرن الماضي

انسامد - 7 اكتوبر - تشرين اول - بدئا من الخامس من اكتوبر و حتي
الاول من مارس عام 2020 يستمر معرض "الفن الايطالي في عشرينيات
القرن الماضي ..عصر الشك" في قصر دوكالي في جنوة.
يتركز هذا المعرض حول فترة تاريخية صعبة مشوبة بالتوتر و يتيح
المعرض السفر عبر مائة عمل فني تم جمعها من اهم المتاحف و صالات
العرض و المجموعات الخاصة للوصف الدقيق للمرحلة الانتقالية من
الحرب الكبري وصولا الي مرحلة الازمة العالمية في ثلاثينيات القرن
الماضي بداية من سقوط وول ستريت في اكتوبر 1929 و صعود الانظمة
الديكتاتورية و التي قادت العالم الي كارثة الحرب العالمية الثانية
يعكس المعرض ايضا مرحلة مابعد الحرب العالمية الاولي التي اثقلت
ضمائر العالم بحالة من الحزن العميق و التي انعكست علي اعمال
الرسامين و النحاتين .