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جنوة:معرض الفن الايطالي..عشرينيات القرن الماضي
    انسامد - 7 اكتوبر - تشرين اول - بدئا من الخامس من اكتوبر و حتي الاول من مارس عام 2020 يستمر معرض "الفن الايطالي في عشرينيات القرن الماضي ..عصر الشك" في قصر دوكالي في جنوة.

    يتركز هذا المعرض حول فترة تاريخية صعبة مشوبة بالتوتر و يتيح المعرض السفر عبر مائة عمل فني تم جمعها من اهم المتاحف و صالات العرض و المجموعات الخاصة للوصف الدقيق للمرحلة الانتقالية من الحرب الكبري وصولا الي مرحلة الازمة العالمية في ثلاثينيات القرن الماضي بداية من سقوط وول ستريت في اكتوبر 1929 و صعود الانظمة الديكتاتورية و التي قادت العالم الي كارثة الحرب العالمية الثانية يعكس المعرض ايضا مرحلة مابعد الحرب العالمية الاولي التي اثقلت ضمائر العالم بحالة من الحزن العميق و التي انعكست علي اعمال الرسامين و النحاتين .

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