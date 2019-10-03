اعظم الفسيفساء من البندقية الي صقلية

انسامد - 3 اكتوبر - تشرين اول - على مدى قرون ، استخدم الرومان والبيزنطيون ، وحتى قبل السومريين ، تقنية الفسيفساء لتزيين الفلل والحمامات والقصور والكنائس. كنيسة سان فيتالي في رافينا جعلت مدينة رافينا عاصمة الفسيفساء في إيطاليا: فيما يلي أفضل الأمثلة على روائع الفسيفساء ، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.



كاتدرائية سان ماركو في فينيسيا - يتركز تاريخ ونجاح الفسيفساء التي تعود إلى العصور الوسطى في إيطاليا في العاصمة الفينيسية: فن البندقية ، مرتبط بكل من الذوق الغربي للطراز القوطي الناشئ والتأثيرات الشرقية البيزنطية ، منتصب في بازيليكا سان ماركو الرائعة مختلطا مع فسيفساء ذهبية مبهجة ، رمز النور الإلهي.



كنيسة أكويليا - تضم كنيسة سانتا ماريا أسونتا في أكويليا أعمالًا فسيفسائية متعددة الألوان تمثل الصور المسيحية ، بما في ذلك "الراعي الصالح" و "النصر الإفخارستي" الشهير.



واجهة كاتدرائية اورفيتو القوطية ذات جمال غير عادي: فسيفساءها الثمينة متعددة الألوان ، التي صممت وصُنعت وفقًا لمخطط أيقوني دقيق ، تصور أهم حلقات حياة مريم العذراء، وهي واحدة من أكثر الكنائس تبجيلًا كرمت المسيحية الكاثوليكية.



كنيسة سانتا سيسيليا في تراستيفير في روما - في قلب تراستيفير ، وهو حي مميز في وسط روما ، يوجد اثنان بازيليك مزينان بالفسيفساء الذهبية الثمينة: سانتا ماريا وسانتا سيسيليا.



متحف نابولي الأثري - يضم المتحف الأثري الوطني لنابولي ، من بين أشياء أخرى ، الفسيفساء الجميلة والشهيرة لـ "معركة إيسوس" ، التي تم اكتشافها في عام 1831 في فيلا في بومبي.



كاتدرائية أوترانتو - تحفة كنيسة أوترانتو الرئيسية ، التي بُنيت على الأسقف الرومانية القديمة في عام 1068 على يد الأسقف ويليام ، هي أرضها: هنا ، على طول الصحن بأكمله ، راهب اسمه بانتاليون وضع في 1163 مليون قطعة من الفسيفساء متعدد الألوان الهائلة.



في قلب صقلية ، تشتهر فيلا ديل كازال في ميدان ارميرينا الإمبراطورية الفخمة بفسيفساءها الثمينة ، وهي تعد واحدة من أعظم أشكال فن الفسيفساء.

