معرض نابولي حتي 21 يونيو في متحف كابوديمونتي

انسامد - 30 سبتمبر - ايلول - افتتح معرض نابولي نابولي من الحمم
الي الخزف و الموسيقي ابوابه للجمهور في متحف كابوديمونتي في
نابولي ،يوم 20 سبتمبر و يستمر حتي 21 يونيو القادم.
و يصاحب المعرض عروض موسيقية و اعمال من الخزف و الملابس من مسرح
سان كارلو.
و يعرض في نفس الاطار منتجات المصانع الأوروبية والقطع الأصلية
الصينية ، وبرونز المسابك الشهيرة ، والآلات الموسيقية المرموقة
لمعهد سان بيترو أ ماجيلا في نابولي (قيثارة قديمة ، والوحيدة
الموجودة ، من صنع ستراديفاري) ، ولوحات فنية من المفروشات
والمعادن المحنطة والحيوانات المحفوظة الآن في مركز متحف العلوم
الطبيعية والفيزيائية بجامعة فيديريكو الثانية في نابولي.