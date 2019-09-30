معرض نابولي حتي 21 يونيو في متحف كابوديمونتي

انسامد - 30 سبتمبر - ايلول - افتتح معرض نابولي نابولي من الحمم الي الخزف و الموسيقي ابوابه للجمهور في متحف كابوديمونتي في نابولي ،يوم 20 سبتمبر و يستمر حتي 21 يونيو القادم.



و يصاحب المعرض عروض موسيقية و اعمال من الخزف و الملابس من مسرح سان كارلو.



و يعرض في نفس الاطار منتجات المصانع الأوروبية والقطع الأصلية الصينية ، وبرونز المسابك الشهيرة ، والآلات الموسيقية المرموقة لمعهد سان بيترو أ ماجيلا في نابولي (قيثارة قديمة ، والوحيدة الموجودة ، من صنع ستراديفاري) ، ولوحات فنية من المفروشات والمعادن المحنطة والحيوانات المحفوظة الآن في مركز متحف العلوم الطبيعية والفيزيائية بجامعة فيديريكو الثانية في نابولي.



