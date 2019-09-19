تاجر تحف يعرض مقتنياته في القصر الملكي في كاسيرتا

انسامد - 19 سبتمبر - ايلول - افتتح في القصر الملكي بكاسيرتا معرض الفنان هاكيت و الذي سيستمر حتي 16لافبراير 2020 و الذي يعقد تحت رعاية فيتوريو سجاربي و جامع التحف سيزار لامبرونتي الذي يبلغ 77 عاما و هو يمثل الجيل الثالث من جامعي التحف في عائلته المشهورة بهذا النشاط .



و هذه هي المرة الاولي التي يفتح فيها القصر ابوابه امام معروضات تاجر تحف قديم يعرض جواهره النادرة و التي استمر شغوفا بها علي مدي 58 عاما ..



كان لامبرونتي قد اقتني او الاعمال الفنية في نيو يورك والتي لم تكن عظيمة القيمة وقتها .. يقدم المعرض من خلال 116 لوحة قصة اقتناص كنوز فنية للعصر الحديث ستظل خالدة .. في عام 2012 و مع استحالة استمرار عمله في ايطاليا ..ترك الأثري ارثه التاريخي في الجاليري الخاص به و انتقل الي لندن.



