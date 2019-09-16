افتتاح حديقة بيفرلي بيبر في مدينة تودي

انسامد - 16 سبتمبر - ايلول - تحتفل مدينة تودي هذا العام ، 2019 ،
بافتتاح حديقة النحاتة الامريكية الشهيرة بيفرلي بيبر ، وهو مهرجان
للمنحوتات الأميركية ذات أهمية دولية تحت عنوان بيفرلي بيبر بين
تودي والعالم.
في 14 سبتمبر ، في تودي ، تم افتتاح متنزه بيفرلي بيبر ، وهو أول
حديقة للنحت المعاصر في أومبريا وأول حديقة مخصصة لها بالكامل.
سوف تنعش حديقة بيفرلي بيبر ، التي صممتها بيبر نفسها ، في حديقة
روكا ، بين سانتا ماريا ديلا كونسولازوني ومعبد سان فورتوناتو.
يمكن مشاهدة عشرين من منحوتاتها ، التي تم إنشاؤها باستخدام مواد
مختلفة مثل الصلب والحجر والحديد.
عشرون عملاً تجريدياً لا يمكن إلا لبيفرلي أن تجعلها رائعة.
للاستمتاع الكامل بالطبيعة والفن ، ابتكرت بيفرلي بيبر مقاعد
تأملية ، تسمى هلالا تم إنشاؤها علي غرار التي انشاتها بيترا
سيرينا عند بحيرة تراسيمينو.
يعد بيفرلي بيبر بارك الجديد ، الذي تم إنشاؤه للاحتفاء بعلاقة
الحب التي تربط الفنانة الأمريكية بقرية أمبريان الرائعة
منذسبعينيات القرن الماضي ، مثالًا رائعًا على التعاون بين
القطاعين العام والخاص: بتمويل من الصناديق الأوروبية بفضل منطقة
أومبريا ، من تصميم بلدية تودي ومؤسسة كاسا دي ريسبارميو دي
بيروجيا والعديد من الرعاة التقنيين ، تم تصميم الحديقة بالكامل
بواسطة بيبر لاستضافة 20 منحوتة من مجموعتها الخاصة ( في الواقع تم
تثبيت 16 في الحديقة ،بالاضافة الي 4 منحوتات اخري سيتم وضعها
قريبا موقع المتحف في المدينة) ، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 5
ملايين يورو.