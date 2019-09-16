افتتاح حديقة بيفرلي بيبر في مدينة تودي

انسامد - 16 سبتمبر - ايلول - تحتفل مدينة تودي هذا العام ، 2019 ، بافتتاح حديقة النحاتة الامريكية الشهيرة بيفرلي بيبر ، وهو مهرجان للمنحوتات الأميركية ذات أهمية دولية تحت عنوان بيفرلي بيبر بين تودي والعالم.



في 14 سبتمبر ، في تودي ، تم افتتاح متنزه بيفرلي بيبر ، وهو أول حديقة للنحت المعاصر في أومبريا وأول حديقة مخصصة لها بالكامل.



سوف تنعش حديقة بيفرلي بيبر ، التي صممتها بيبر نفسها ، في حديقة روكا ، بين سانتا ماريا ديلا كونسولازوني ومعبد سان فورتوناتو.



يمكن مشاهدة عشرين من منحوتاتها ، التي تم إنشاؤها باستخدام مواد مختلفة مثل الصلب والحجر والحديد.



عشرون عملاً تجريدياً لا يمكن إلا لبيفرلي أن تجعلها رائعة. للاستمتاع الكامل بالطبيعة والفن ، ابتكرت بيفرلي بيبر مقاعد تأملية ، تسمى هلالا تم إنشاؤها علي غرار التي انشاتها بيترا سيرينا عند بحيرة تراسيمينو.



يعد بيفرلي بيبر بارك الجديد ، الذي تم إنشاؤه للاحتفاء بعلاقة الحب التي تربط الفنانة الأمريكية بقرية أمبريان الرائعة منذسبعينيات القرن الماضي ، مثالًا رائعًا على التعاون بين القطاعين العام والخاص: بتمويل من الصناديق الأوروبية بفضل منطقة أومبريا ، من تصميم بلدية تودي ومؤسسة كاسا دي ريسبارميو دي بيروجيا والعديد من الرعاة التقنيين ، تم تصميم الحديقة بالكامل بواسطة بيبر لاستضافة 20 منحوتة من مجموعتها الخاصة ( في الواقع تم تثبيت 16 في الحديقة ،بالاضافة الي 4 منحوتات اخري سيتم وضعها قريبا موقع المتحف في المدينة) ، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 5 ملايين يورو.



