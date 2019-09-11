اول مهرجان للغناءو الموسيقي في البحر المتوسط

انسامد - 11 سبتمبر - ايلول - يقام اول مهرجان نجوم البحر المتوسط للموسيقي و الغناء يوم 4 اكتوبر القادم في مالطا .



سيشارك في المهرجان اماديوس القائد القادم لمهرجان سان ريمو مع فنانين من جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط سيكون هناك أبطال راديو إيطاليا لايف - ايل كونشيرتو.



يشمل الممثلون أليساندرا أموروزو ، بومدباش ، جيجي داليسيو ، إليسا ، إيما ، فرانشيسكو جاباني ، غوي بيكوينو ، جي إكس ، محمود ، ماكس بيزالي ، راف ، أومبرتو توزي ، وفنانين مالطيين مثل إيرا لوسكو ، ذا ترافيلرز والمطرب الجزائري الشاب خالد .



يمثل هذا المهرجان واحدا من اعظم امثلة الانصهار بين التقاليد المتوسطية والبوب الأوروبي. ستفتتح الحفل المالطية نيكول فريندو و رائد ماركو ماكاريني ومانولا مصيلحي.



يهدف المهرجان (الذي أنتجته مؤسسة البحر المتوسط للسياحة بالتعاون مع هيئة السياحة في مالطا ، وشركة طيران مالطا ، ووزارة السياحة في مالطا) المساعدة في إحياء هوية البحر المتوسط من خلال خلق تعاون وتفاعل بين مختلف البلدان.



يقول كونراد ميززي ، وزير السياحة في حكومة مالطا: "هناك طموحات وتحديات مشتركة بين دول البحر المتوسط ، وعلينا جميعًا أن نستفيد من العلاقات والاتفاقيات الاقتصادية الأوثق في قطاع السياحة و يضيف انه من المهم جدًا أن يعملوا معًا لزيادة الكفاءة والقدرة التنافسية وصياغة تحالفات استراتيجية لتعزيز مكانة قوية في سوق السياحة العالمية.



يحب أندرو أجيوس موسقط ، المؤسس المشارك والسكرتير العام لمؤسسة السياحة المتوسطية ، التأكيد على أن "مهرجان نجوم البحر المتوسط ينبع من الرغبة في استخدام الموسيقى كأداة للجمع بين الناس وتعزيز السلام وتعزيز هوية البحر الأبيض المتوسط المشتركة". لا يمكن إنكار أن الموسيقى هي وسيلة قوية توحد الناس ".



