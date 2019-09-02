مسابقة مرسيدس لزيارة اجمل معالم ايطاليا

انسامد - 2 سبتمبر - ايلول - اطلقت شركة مرسيدس بينز ايطاليا مسابقة هاي ايطاليا ، وهي رحلة لاكتشاف المناظر الطبيعية والتراث الثقافي للبلاد ، والتي رُوِّيت من خلال صور ينشرها رواد مجتمع الانستجرام عن ايطاليا.. كما تدعو المسابقة إلى تسليط الضوء على أسلوب الحياة الإيطالي و علي السيارة مرسيدس ستيلا، ومشاركة أماكن ومواقف قادرة على خلق قصص وتأجيج المشاعر و صنع الذكريات الجميلة.



للمشاركة في المسابقة فقط أملأ النموذج المتاح على الموقع الإلكتروني لمرسيدس ايطاليا هاي ايطاليا مع نشر 5 صور بحد أقصى على ملفك الشخصي علي انستجرام العام ، مصحوبًا بالهاشتاغ @مرسيدي بينز ايطاليا . بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم ملف تعريف يمكنهم أيضًا تحميل الصور مباشرة إلى الموقع. تنتهي المسابقة في 15 سبتمبر حيث سيتم اختيار 24 فائزًا من بين جميع المشاركين ، وستتاح لهم الفرصة في 18 أكتوبفي القيام بمغامرة رحلة لاكتشاف التفوق الإيطالي ، على متن سيارة الأحلام ستيلا.



قال ميركو سكارشيلي ، رئيس تجربة التواصل التسويقي مع شركة مرسيدس بينز ايطاليا "تعتبر مسابقة هاي ايطاليا فرصة جديدة للإشادة بهذا البلد الرائع مؤكدا تعد إيطاليا بطلة للعديد من المبادرات قادرة على الجمع بين الشغف والقيم المشتركة وقنوات الاتصال المبتكرة ، بما في ذلك الاتصال بالمجتمعات الأكثر تعددا .