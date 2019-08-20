المنازل العائمة في تاليامنتو

انسامد - 20 اغسطس - اب - في إيطاليا ، على طول ضفاف نهر تاليامنتو ولد منتجع مارينازورا ريزورت وهو أول فندق عائم مشهور على نطاق واسع في إيطاليا.



و يعتبر هذا المنتجع اول مستوطنة سكنية عائمة تم بناؤها داخل رصيف انشأه سهل الفيضان وعلى طول ضفة النهر ، حيث تم بالفعل "إرساء" أول "منازل عائمة" ، تم تصميم كل منها لاستيعاب ما يصل إلى 6 أشخاص في أماكن منظمة و تتكون من 3 غرف نوم ومطبخ وغرفة معيشة وحمام وشرفة بانورامية.



بمجرد تشغيله بالكامل ، في غضون بضع سنوات ، سيكون بإمكان الفروع المائية الجديدة استيعاب ما يقل قليلاً عن مائة منزل ، مما سيعمل على تنشيط الرصيف الجديد والضفاف الرائعة للنهر و المجهزة بشكل جميل و مناسب للممر المائي.



في حين تتضاعف المشاريع في جميع أنحاء العالم لإنشاء مجتمعات عائمة مستقلة وذاتية الاكتفاء ، فقد أدى شغف لا نهاية له بالتحديات الجديدة والبحث المستمر عن أشكال تجارية بديلة لأنظمة الوحدات العائمة الإيطالية المشهورة عالمياً و بدات التحدي مجموعة انجمار التي تدعم مغامرة ريادية "جديدة" في مشروعاتها ومصنوعاتها اليدوية مثل إطلاق أول بيت نهر في إيطاليا مخصص للقوارب المنزلية ، وهو النوع الجديد من الإسكان المائي الذي ظل لسنوات يشهد حشودًا متزايدة من المتحمسين في بلدان شمال أوروبا والولايات المتحدة.



إن مبادرة مارينازورا هي آخر فكرةمستقبلية توصلت اليها مجموعة اوروبا توريست على مدار عقود من الزمن بين رواد قطاع السياحة في المنطقة ، الشركة الرائدة في عرض الفنادق العائلية في لينانو وبيبيون ,و تقدم أكثر من 15000 سرير و كانت تعتبر بالفعل في الماضي عاملا مشجعا لتطوير السياحة .



أدت ولادة مارينازورا عبر عملية طويلة ومعقدة وسنوات من الادارة والتنقيح ، قامت بها مجموعة انجمار التي رافقت روح المبادرة من البداية ، لتصميم وتنفيذ جزء أساسي من البنية التحتية لهذا الكيان غير العادي: جميع الاتصالات العائمة مع البر الرئيسي للمساكن الجديدة التي تتميز بمعايير صارمة تضمن الاستقرار وسهولة الوصول والسلامة.

