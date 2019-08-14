مهرجان بولونيا السينمائي يحضره 200 الف متفرج

انسامد - 14 اغسطس - اب - احتشد أكثر من 200 ألف متفرج في ميدان ماجيوري في بولونيا لحضور الدورة 33 لمهرجان " كل نجوم السينما" الذي بدأ من يونيو و علي مدي 50 يوما . قام بتنظيم المهرجان ادارة أرشيف الأفلام تحت اسم "كن هنا..



بولونيا صيف 2019 ". ابتداءً من 17 يوناسات الموضوعية المتعمقة كل هذا ساعد علي تنشيط "قلب" المدينة .. وينتهي بامسية ابطالها بود سبنسر و تيرانس هيل ابطال فيلم " انهم يدعونني ترينتي"يو ، تم تنظيم أكثر من 50 حدثًا يوميا ، بما في ذلك الأفلام التي خضعت لعمليات الترميم بالاضافة لافلام الزائرين والضيوف والدر.



وبفضل العروض الأصلية التي صحبتها ترجمات اللغة الإنجليزية ، جذب المهرجان جمهورًا دولد حضر العرض الأول لفيلمه نهاية العالم الان في أوروبا عام 1979 ، وجين كامبيون مع الفيلم القديم الذي تم ترميمه..دروس البيانويًا متزايدًا ..و بمناسبة اللقاء السينمائي في بولونيا ، حضر نجوم مثل المخرج الامريكي فرانسيس فورد كوبولا الذي يبلغ 80 عاما و ق. ويبرز كذلك أوليفر ستون وماتيو غاروني والإخوان أنطونيو وبوبي أفاتي بين النجوم الآخرين الذين عرضت اعمالهم في المجموعة الصيفية من أرشيف الافلام .



