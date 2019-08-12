السينما: 007 في ساسي ماتيرا ، يقع في غرفة فندق

انسامد - 12 اغسطس - اب - تستعد احدي غرف فندق ماتيرا - عاصمة الثقافة الاوروبية لعام 2019 - لاستضافة واحدة من مشاهد فيلم "بوند 25" .. تحتوي الغرفة علي ثلاث نوافذ كبيرة تكشف المناظر الخلابة لمناطق "ساسي" القديمة كما ستظهر كل مباني ماتيرا .



مازال بوند 25 الاسم المؤقت للفيلم الجديد للعميل السري الملكي البريطاني 007".



تم الاختيار احد المشاهد بها فهي تقع امام إحدى النقاط البانورامية فشبه النهائي للغرفة التي سيتم تصويري أحياء التوف القديمة.



من الواضح أن فكرةت إلى عامل مهم ساهم في جذب الكثير من السياح الذين يحتشدون في ماتيرا هذه الأيام.



تصوير احد مشاهد الفيلم الاكثر مشاهدة لجميع الاجيال تحول يحرص الكثير من الزوار علي تسجيل تواجدهم في الفندف من خلال اخذ الصور الشخصية التي تظهر خلفية الغرفة التي سيتحرك فيها جيمس بوند.



في ماتيرا ، هناك قرر الإنتاج استخدامها في للتصوير في المدينة القديمة مثل مدينة جرافينا في باري.العديد من المناطق الأخرى التي