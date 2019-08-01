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معهد سفيمز : الهجرة هي مشكلة الجنوب الكبيرة
غادر أكثر من 2 مليون من المناطق الجنوبية بين عامي 2002 و 2017
    أنسامد - الأول من أغسطس /آب - كشف تقرير صادر عن معهد سفيمز Svimez أن الهجرة إلى الخارج تشكل مشكلة كبيرة لجنوب إيطالياوأن وصول المهاجرين لا يعوض هذه الهجرة.

    وأشار التقرير والذي تم إصدار مقتطفات منه مسبقا اليوم الخميس أن أكثر من مليوني شخص غادروا المناطق الجنوبية لإيطاليا بين عامي 2002 و 2017، مشيرا أن 132،187 شخصا غادروا من الجنوب في عام 2017 وحده، بما في ذلك 66،557 شابا، 33٪ منهم من الخريجين.

    وقال المعهد إنه لم ير أي إشارة تذكر إلى انعكاس الاتجاه في المستقبل القريب وأن "التباطؤ التدريجي للاقتصاد الايطالي أعاد فتح الشرخ الاقليمي." وأختتم التقرير أن "أنه من المتوقع أن يغرق الجنوب في الركود الذي نشأ هناك ببطء شديد".

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