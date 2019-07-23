عرض فيلا دولسي اند جابانا في جزيرة سترومبولي للبيع

انسامد - 23 يوليو - تموز - عرضت فيلا مصممي الازياء الايطاليين الشهيرين دولسي اند جابانا في جزيرة سترومبولي للبيع...و كانت الفيلا تستخدم كملاذًا صيفيًا للمصممين منذ التسعينيات حيث استمتع بالاقامة فيها كثير من النجوم العالميين ونظمت بها الكثير من الحفلات الكبيرة.



يقع العقار الذي يملكه دومينيكو دولتشي وستيفانو جابانا في جزيرة سترومبولي الايطالية و هي جزيرة بركانية ... و قد اخذت شهرتها في الخمسينيات عندما قام روبرتو روسيليني بتصوير فيلم (أرض الله في سترومبولي) مع إنغريد بيرجمان. يمكن الوصول إلى الجزيرة عن طريق القوارب أو المروحيات وتتمتع بموقع فريد من حيث الخصوصية وتتميز بالمناظر الطبيعية الفريدة من نوعها على البحر وجزيرة سترونبوليشيو الصغيرة والبركان ، والتي يطلق عليها السكان المحليون إدو هيم وسكارا دي ، نهر النار ، والحمم البركانية.



يشتمل العقار المعروض للبيع حصريًا من قبل شركة ليونارد للعقارات الفاخرة.. ثلاثة مباني نموذجية تقع على طول الساحل الصخري للصخور البركانية. يحيط بالمنزل شرفات وحدائق ، مع النباتات المتوسطية النموذجية ، مما يساهم في خلق اتصال مباشر بين الانسان و الطبيعة.



بشكل عام ، تمتد الفيلا على مساحة تزيد علي 500 متر مربع ،منها 235 متر مربع مقسمة علي سبعة أجنحة ، كل واحدة منها تم طلاؤها بلون مختلف ، بالاضافة الي 300 متر مربع من الحدائق.



تلعب الهندسة المعمارية للفيلا والطلاء الأبيض لجدرانها تباينًا مع المناظر الطبيعية من الحجر البركاني ولون البحر الازرق .



تم تجديد الفيلا بالكامل وهي مؤثثة على طراز العلامة التجارية لدولسي اند جابانا: قطع الاثاث وأقمشة فريدة من دار الأزياء مع قطع محلية الصنع مصنوعة يدويًا ، وبلاط ماجوليكا ملون يدويًا وستائر دانتيل تصنع لها شخصية جمالية فريدة.



يُعرف المصممان بحبهما غير المشروط لصقلية ، حيث وُلد دومينيكو دولتشي ، الذي كان مصدرًا رئيسيًا ثابتًا للإلهام لمجموعاتهما .



