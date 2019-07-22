المغرب:محطةسكك حديد قنيطرةتفوز بجائزة فيرساي 2019

انسامد - 22 يوليو - تموز - حازت محطة سكة حديد القنيطرة ، شمال الرباط ، بجائزة فيرساي 2019 المرموقة ، التي تُمنح كل عام لمشاريع تجمع بين الجمال المعماري والاداء.



وقعت ثلاث شركات معمارية مرتبطة على المشروع الذي حصل على تقدير لفئة "في الهواء الطلق". تم تصميم المحطة من قِبل الإيطالي سيلفيو داسكا والإيطالي السويدي إريك جوديس ورئيس الأرشيف المغربي عمر قبيت محطة القنيطرة هي المحطة الرئيسية لمدينة القنيطرة المغربية كما تواصل مدينة القنيطرة بعواصم مغربية أخرى بفضل قطارات الخطوط الكبرى والقطار المكوكي وهي واحدة من أربع محطات التي سيتوقف فيها قطار "البراق" فائق السرعة الرابط بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة.



المحطة التي خصصت لها مساحة إجمالية تقدر ب13.000متر مربع، زُودت بمرافق خدماتية متكاملة ضمنها محلات تجارية ومقاهي، فضلا عن فضاء الاستقبال "البراق" وكذا فضاء بيع التذاكر.السريع. وتم افتتاحها في نوفمبر 2018 وهي على الطريق السريع الذي يربط العاصمة المغربية بالدار البيضاء و طنجة