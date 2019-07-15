حديقة تقدم"آيس كريم" للحيوانات بموجة الحر الشديدة في إيطاليا

أنسامد -15 يوليو /تموز - موجة الحر الشديدة، دفعت المسؤولين بإحدى حدائق الحيوانات الإيطالية إلى التفكير بطريقة للتخفيف من سطوة الحرّ الشديد على الحيوانات التي تعيش فيها. وأخيراً توصلوا إلى فكرة ذكية و«منعشة»؛ وهي تقديم المثلجات بالفواكه لهذه الحيوانات.



ووفقا لـ«إنسايدر إديشن»، فقد قام حراس الحديقة والمسؤولون العاملون فيها بصنع مثلجات بنكهات مختلفة، مثل «البرتقال والكمثرى والجزر والكيوي والتفاح» وغيرها من الفواكه، وذلك من خلال وضعها في المياه وتجميدها حتى تتحول إلى قوالب ثلج من الفواكه البادرة، قبل تقديمها إلى الحيوانات، التي أقبلت عليها وأحبتها بشكل كبير وملحوظ.



ويظهر في مقطع الفيديو المصور، الذي نشره الموقع الأمريكي، حيوانات مثل الدببة والليمور والقردة وغيرها، وهي تستمتع بقوالب المثلجات بالفواكه المجمدة، التي أنعشتها في موجة الحر، وساعدتها على احتمال درجات الحرارة العالية جدا، خاصة أن هذه الحيوانات غير معتادة على هذا الطقس في الدول الأوروبية التي تتميز بطقس معتدل أو بارد في معظم الأحيان.



